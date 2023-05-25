Чехия хочет приобрести новейшие танки Leopard 2A8: чем особенна модернизация

Министр обороны Яна Чернохова говорит, что один из ее основных приоритетов — создать тяжелую бригаду с танками. Потому Прага заинтересована закупить до 70 новейших машин.

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Министерство обороны Чехии планирует присоединиться к Германии в программу модернизации танков Leopard 2 до уровня 2A8. Об этом сообщает Defense News.

Яна Чернохова будет проводить переговоры с производителями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall по приобретению новейших танков Leopard 2A8. Чешское правительство хочет использовать немецкие планы закупить 18 танков Leopard 2A8 за 565 млн долларов, для пополнения собственного парка машин после поставок танков Украине. Однако впоследствии Берлин может расширить закупку до 123 танков.

Чехия заинтересована приобрести до 70 танков Leopard 2A8. Если переговоры завершатся успешно, Прага может рассчитывать на значительное снижение стоимости машин, сокращение срока поставки, а также оказание надлежащей материально-технической поддержки. Об этом заявили в Германии. Министр обороны Яна Чернохова говорит, что с начала каденции она сразу отмечала, что одним из ее основных приоритетов является создание тяжелой бригады танков. Ожидается, что Leopard 2A8 должны поступить на вооружение до конца десятилетия, и обойдется это в сотни миллионов долларов.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что возможное участие Чехии в программе закупки танков будет большим шагом на пути к усилению оборонных возможностей Германии и Европы.

В чем особенности Leopard 2A8

Leopard 2A8 – это последняя разработка немецкого производителя. Он будет отличаться от предыдущей версии 2А7+ установкой комплекса активной защиты EuroTrophy. По всему корпусу разнесли дополнительную защиту от кассетных боеприпасов. Это будет композитная броня 3-го поколения с соединением стали, вольфрама, пластикового наполнителя и керамических элементов.

Также танк получит обновленную систему управления огнем и оптику.

Напомним, 17 апреля СМИ писали о планах Германии заказать 18 танков Leopard 2A8.

11 мая на выставке вооружений KMW показал технологии будущего в танке Leopard 2A7.