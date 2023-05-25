Чехія хоче придбати новітні танки Leopard 2A8: чим особлива модернізація

Міністерка оборони Яна Чернохова каже, що один з її основних пріоритетів — створити важку бригаду з танками. Тому Прага зацікавлена закупити до 70 новітніх машин.

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Міністерство оборони Чехії планує приєднатися до Німеччини в програму модернізації танків Leopard 2 до найновішого 2A8. Про це повідомляє Defense News.

Яна Чернохова проводитиме переговори з виробниками Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall щодо придбання новітніх танків Leopard 2A8. Чеський уряд хоче використати німецькі плани закупити 18 танків Leopard 2A8 за 565 млн доларів, щоб поповнити власний парк машин після постачання танків Україні. Проте згодом Берлін може розширити закупівлю до 123 танків.

Чехія зацікавлена придбати до 70 танків Leopard 2A8. Якщо переговори завершаться успішно, то Прага може розраховувати на значне зниження вартості машин, скорочення терміну постачання, а також надання належної матеріально-технічної підтримки. Про це вже заявили в Німеччині. Міністерка оборони Яна Чернохова каже, що з початку каденції вона одразу наголошувала, що один із її основних пріоритетів — створення важкої бригади танків. Очікується, що Leopard 2A8 мають поступити на озброєння до кінця десятиліття, і коштуватиме це сотні мільйонів доларів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що можлива участь Чехії в програмі закупівлі танків буде великим кроку на шляху до посилення оборонних можливостей Німеччини та Європи.

У чому особливості Leopard 2A8

Leopard 2A8 — це остання розробка німецького виробника. Він відрізнятиметься від попередньої версії 2А7+ встановленням комплексу активного захисту EuroTrophy. По всьому корпусу рознесли додатковий захист від касетних боєприпасів. Це буде композитна броня 3-го покоління з поєднанням сталі, вольфраму, пластикового наповнювача та керамічних елементів.

Також танк отримає оновлену систему управління вогнем і оптику.

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ писали про плани Німеччини замовити 18 танки Leopard 2A8.

11 травня на виставці озброєнь KMW показав технології майбутнього в танку Leopard 2A7.