Німеччина планує замовити танки Leopard 2A8: в чому особливість нової модернізації

Танк отримає покращену композитну багатошарову броню, оптику, а також спрощені інтерфейси для простішого керування екіпажем.

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Бундесвер на заміну переданим Україні танків Leopard 2A6 планує придбати щонайменше 18 танків Leopard 2A8 нової модифікації. Про це повідомляє Army Recognition з посиланням на European Sicherheit & Technik.

Спочатку Німеччина планувала закупити Leopard 2A7+. Тепер виробник Krauss-Maffei Wegmann може отримати значне замовлення від уряду на нову модифікацію.

В чому особливість танка Leopard 2A8?

В основі модернізації лежатиме версія Leopard 2A7HU для Угорщини. Вони замовили 44 таких машин. Перше постачання нового танку може відбутись вже у 2025 році. Leopard 2A8 отримає новий двигун, удосконалену систему активного захисту. Зазначається, що 2А8 буде мати покращений захист від протитанкових засобів та мін. Окрім цього, машина отримає покращену ситуаційну обізнаність та звʼязок.

В основі модернізації буде угорський Leopard 2A7+

Для покращення бронювання 2A8 отримає розширений захист композитної багатошарової броні 3-го покоління. Вона має високотверду сталь, вольфрам, пластиковий наповнювач і керамічні компоненти. Екіпаж танків отримає оптику, яка дозволить вести розвідку на більших відстанях. Для комфорту танкістів всередині встановлять додаткове охолодження, а також спростять інтерфейси для більш інтуїтивного керування.

Окремо у виданні зазначають, що Leopard 2A8 буде сумісний з програмованими боєприпасами. Цей тип снарядів дозволяє встановлювати час детонації, максимізуючи пошкодження з мінімізацією супутніх збитків. При цьому гармата залишиться такою ж, як у 2A7+ — Rheinmetall L55.

Всі оновлення Leopard 2A8 мають зробити так, щоб танк залишався грізною силою на полі бою та найкращим вибором для армії.

Нагадаємо, 15 квітня хакери атакували виробника танків Leopard у Німеччині через постачання зброї України.

14 квітня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що всі Leopard 2 вже прибули в Польщу для подальшої передачі Україні.