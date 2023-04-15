"Кібервійна проти партнерів України": хакери атакували виробника танків Leopard у Німеччині

Німецькі ЗМІ пишуть, що постраждали також кілька дочірніх компаній Rheinmetall. Серед них фірма Kolbenschmidt, де були проблеми із роботою різних систем.

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Компанія Dax Rheinmetall у Німеччині стала жертвою кібератаки. Прокуратура Кельна вже ініціювала відповідне провадження у цій справі, про що пише видання Spiegel.

Повідомляється, що представник місцевого центрального та контактного центру з кіберзлочинності (ZAC) підтвердив, що розслідування вже розпочалося.

За словами журналістів, слідчі органи не хочуть коментувати масштаби та серйозної хакерської атаки. Понад те, як повідомляється, постраждали також кілька дочірніх компаній Rheinmetall. Серед них фірма Kolbenschmidt у німецькому Неккарзульмі. На підприємстві 14 квітня відмовлялися працювати різноманітні системи.

Видання пише, що в самій Rheinmetall підтвердили інцидент лише у цивільному підрозділі групи. Воно займається виробництвом насамперед для промислових замовників та компаній автомобільної галузі.

"Таким чином, зрив не вплине на військовий бізнес", — заявив представник компанії журналістам.

Кібервійна проти партнерів України

Як розповіла глава Міноборони Канади Аніта Ананд в Оттаві, останніми тижнями РФ суттєво наростила активність шкідливих кібернетичних дій, покликаних нашкодити партнерам України. Про це пише Укрінформ.

За словами канадської чиновниці, цей тренд фіксується у світі.

"Ці дії — безпосередня відповідь на нашу тверду підтримку народу та уряду України, і вони не завадять канадській підтримці України", — сказала вона.

Міністр зазначила, що часто шкідливі дії стосуються критичної інфраструктури, тому підприємствам потрібно бути готовим до загроз російських хакерів.

Раніше повідомлялося, що 13 квітня російським хакерам вдалося зламати закриту систему Управління навчань військ НАТО. Групі KillNet стала доступна інформація про звання, навички, адреси та інші персональні дані як натівських військових, так і бійців ЗСУ. Щоб зрозуміти, про що йдеться у документах, зловмисники користувалися перекладачем в інтернеті.

Також нагадаємо, що, за даними The Economist, російські хакери готують нову кампанію проти України. За словами журналістів, росіяни намагатимуться використовувати шкідливе програмне забезпечення для знищення даних.