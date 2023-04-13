Хакери з РФ зламали закриту систему НАТО: що їм вдалося дізнатися (фото)

Хакерам KillNet стала доступна інформація про звання, навички, адреси та інші персональні дані як військових НАТО, так і бійців ЗСУ. Щоб зрозуміти, про що йдеться у документах, зловмисники користувалися перекладачем в інтернеті.

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Російським хакерам вдалося зламати закриту систему Управління навчання військ НАТО. Про це 13 квітня повідомив телеграм канал Mash.

За інформацією медіа, зламати систему НАТО могли хакери з російської групи KillNet.

Після злому до хакерів потрапив повний список усіх, хто проходив, проходить та планує пройти навчання на базах Північноатлантичного Альянсу.

Хакери отримали повний список усіх, хто проходив, проходить та планує пройти навчання на базах Фото: Скріншот

Таким чином зловмисникам стали відомі ПІБ, звання, навички, адреси та інші персональні дані військових НАТО.

Російським хакерам стали доступні ПІБ, звання, навички, адреси українських військових Фото: Скріншот

Крім того, учасникам хакерської групи KillNet стали доступні й списки з інформацією про українських військових, які проходили або проходять підготовку під керівництвом кураторів НАТО.

Зловмисники погрожують оприлюднити особисту інформацію військових, а також секретні дані, які вони отримали. Фото: Скріншот

Зауважимо, що російські хакери, найімовірніше, не знають англійської, оскільки користуються Google-перекладачем. На опублікованих у мережі скріншотах видно інтерфейс цієї програми.

Кібератака на НАТО: які умови озвучили хакери

Зловмисники озвучили два варіанти розвитку подій. Перший — це оприлюднення особистої інформації військових, а також секретних даних, які вони отримали в розпорядження.

Другий передбачає ліквідацію одержаних документів. Проте Північноатлантичний Альянс має піти на низку поступок:

виплатити 1,5 біткоїна на підтримку російських військових, які беруть участь у війні з Україною:

виділити 1,5 біткоїна дитячим благодійним організаціям;

проспонсорувати військових, які прямо зараз воюють в Україні проти ЗСУ.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що російські хакери зламали сайти НАТО. Ця атака торкнулася одразу кількох ресурсів, що належать Північноатлантичному альянсу. Яка інформація зберігалася на сайтах НАТО і чому вони так цікавили хакерів, лишилося невідомим.

А наприкінці січня ми інформували про те, що російські хакери Killnet атакували лікарні європейських країн. Зловмисники заявили, що вони атакують медичні установи тих країн, які надають озброєння Україні.