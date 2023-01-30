Російські хакери Killnet атакували лікарні європейських країн: хто постраждав

Зловмисники заявили, що вони атакують медичні установи тих країн, які надають озброєння Україні.

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Російські хакери групи Killnet 30 січня здійснили DDoS-атаки на сайти медичних установ Нідерландів та інших європейських країн. Зокрема атаку зазнав ресурс Університетського медичного центру Гронінгена (UMCG) — сайт цієї лікарні регулярно не працює, а атака, очевидно, проходить хвилями. Про це повідомляє Нідерландська радіомовна корпорація NOS.

У публікації наводяться слова представника партнерства лікарень із цифрової безпеки Z-Cert, який повідомив, що сайт цієї лікарні регулярно не працює, а про загрозу атак повідомлено й інші організації.

"Інші лікарні також повинні звернути увагу на атаки. Хто з них постраждав, я не можу сказати, але ми поінформували їх, щоб вони могли вжити заходів", — повідомив представник Z-Cert.

Крім лікарень у Нідерландах, до списку постраждалих організацій потрапили медичні установи у Скандинавії, Польщі, США, Великій Британії та Німеччині.

Організатори кібератаки аргументували свої дії тим, що вони борються із установами тих країн, які надають підтримку "українським нацистам".

"Все дуже просто. Ми руйнуємо медичні установи в цих країнах за підтримку нацистів в Україні. Усього до списку увійшла 31 голландська лікарня", — написав засновник Killnet.

Автори публікації уточнюють, що атаки на UMCG торкнулися лише сайту — електронна карта пацієнта та веб-сайт, на якому пацієнти можуть отримати доступ до інформації зі своїх карток, не торкнулися.

"Це дуже дратує, і ми сподіваємося, що це скоро припиниться. Пацієнти, які хочуть знайти загальну медичну інформацію, можуть постраждати, наприклад, якщо вони хочуть дізнатися, як виглядає певне лікування", — наголосив представник UMCG.

Насамкінець журналісти зазначили, що останнім часом Killnet дедалі частіше атакує організації в країнах, які постачають зброю Україні. Організації в Німеччині останніми днями також зазнавали DDoS-атаків, але серйозних проблем там не виникло, уточнили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що згідно зі звітом російського сервісу ІТ-безпеки DDoS-Guard, з весни 2022 року інфраструктура РФ піддавалася DDoS-атакам на 700% частіше, ніж до цього. У зв'язку з цим експерти заявили, що причиною такої динаміки є "геополітичні події останнього часу".