Российские хакеры Killnet атаковали больницы европейских стран: кто пострадал

Злоумышленники заявили, что они атакуют медицинские учреждения тех стран, который предоставляют вооружение Украине.

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Российские хакеры группы Killnet 30 января совершили DDoS-атаки на сайты медицинских учреждений Нидерландов и других европейских стран. В частности атаке подвергся ресурс Университетского медицинского центра Гронингена (UMCG) — сайт этой больницы регулярно не работает, а атака, очевидно, проходит волнами. Об этом сообщает Нидерландская радиовещательная корпорация NOS.

В публикации приводятся слова представителя партнерства больниц по цифровой безопасности Z-Cert, который сообщил, что сайт этой больницы регулярно не работает, а об угрозе атак оповещены и другие организации.

"Другие больницы также должны обратить внимание на атаки. Кто из них пострадал, я не могу сказать, но мы проинформировали их, чтобы они могли принять меры", — сообщил представитель Z-Cert.

Помимо больниц в Нидерландах, в список пострадавших организаций попали медицинские учреждения в Скандинавии, Польше, США, Великобритании и Германии.

Организаторы кибератаки аргументировали свои действия тем, что они борются с учреждениями тех стран, которые оказывают поддержку "украинских нацистов".

"Все очень просто. Мы разрушаем медицинские учреждения в этих странах за поддержку нацистов в Украине. Всего в список вошла 31 голландская больница", — написал основатель Killnet.

Авторы публикации уточняют, что атаки на UMCG коснулись только сайта — электронная карта пациента и веб-сайт, на котором пациенты могут получить доступ к информации из своих карт, не были затронуты.

"Это очень раздражает, и мы надеемся, что это скоро прекратится. Пациенты, которые хотят найти общую медицинскую информацию, могут пострадать, например, если они хотят узнать, как выглядит определенное лечение", подчеркнул представитель UMCG.

В заключение журналисты отметили, что в последнее время. Killnet все чаще атакует организации в странах, поставляющих оружие Украине. Организации в Германии в последние дни также подвергались DDoS-атакам, но серьезных проблем там не возникло, уточнили обозреватели.

Ранее сообщалось, что согласно отчета российского сервиса ИТ-безопасности DDoS-Guard, с весны 2022 инфраструктура РФ подвергалась DDoS-атакам на 700% чаще, чем до этого. В связи с этим эксперты заявили, что причиной подобной динамики — "геополитические события последнего времени".