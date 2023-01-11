Хакеры будут атаковать Россию на 300% чаще, говорят местные эксперты

Специалисты по кибербезопасности мягко намекают на "украинских киберактивистов".

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Российский сервис ИТ-безопасности DDoS-Guard утверждает в своем официальном отчете, что начиная с весны 2022 года инфраструктура РФ подвергалась DDoS-атакам на 700% чаще, чем до этого.

DDoS-атаки это Distributed Denial of Service, распределенный отказ в обслуживании. По сути это хакерская атака, которая максимально загружает систему фейковыми запросами, чтобы конечные потребители не могли пользоваться сервисом.

Российские эксперты обтекаемо говорят, что причиной служат "геополитические события последнего времени". Главной мотивацией для DDoS-атак на Россию стал хактивизм — атаки, "которые совершают в поддержку и для демонстрации тех или иных политических идей". Вот так вот обтекаемо эксперты намекнули на украинцев и на хакеров из других стран, поддерживающих Украину в борьбе против российского агрессора.

[ + – ] Пример DDoS-атаки на сайт российского СМИ Фото: DDoS-GUARD

Эксперты отмечают, что в первое время атаки были хаотичными, но вскоре хактивисты стали действовать более слаженно, объединились в целые сообщества, чтобы нанести максимальный урон российскому сегменту сети.

В DDoS-Guard признают, что начало 2022 года стало настоящим пожаром для российской ИТ-безопасности. Основной удар пришелся на СМИ, госсектор и сайты банков. Всего в 2022 году было зафиксировано 1 255 573 DDoS-атак. Среднее количество DDoS-атак в сутки выросло в 10 раз, а количество атак в час — в 11 раз.

[ + – ] Распределение DDoS-атак на Россию по отраслям в 2022 году Фото: DDoS-GUARD

Благодаря новым разработкам организовать атаку стало намного проще. Хактивисты создали целый сегмент сайтов, предназначенных специально для организации DDoS-атак. Пользователю достаточно просто зайти на такой ресурс, и он примет участие в массовой кибератаке. В отчете особо отмечается, что хактивисты стали более тщательно готовиться: уделять больше времени координации, оценивать сайты потенциальных жертв и выбирать наиболее уязвимые из них.

Особая тенденция – атаки "к особым датам". Это не только праздники, но и конкретные даты, важные для финансовых структур (например, дни сдачи квартальной и полугодовой отчетности). Или атаки на сайты российских компаний ЖКХ в дни, когда пользователям нужно подавать данные счетчиков и оплачивать счета. Параллельно атаки направлялись на банки, чтобы нарушить прием платежей.

Эксперты DDoS-Guard в своих прогнозах на 2023 год нагоняют жути (видимо, пытаясь разрекламировать свои услуги) и утверждают, что количество атак на российский сегмент сети увеличится на 300%.

Недавно Фокус сообщал о том, что хакеры научились разряжать батареи гаджетов через Wi-Fi.