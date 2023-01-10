Хакеры научились разряжать батареи гаджетов через Wi-Fi: как это возможно

Ваш дом или офис могут остаться без охраны и видеонаблюдения, если устройства работают по Wi-Fi.

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Киберпреступники могут посылать специальный запрос на любое видимое в "эфире" Wi-Fi-устройство и таким образом обесточить его, пишет издание NewScientist. Причем для этого не требуется каких-то хакерских навыков – устройства прямо с завода обладают уязвимостью.

Дело в том, что все беспроводные гаджеты с включенным Wi-Fi могут распознавать друг друга даже если они не сопряжены между собой в одной сети. С помощью нехитрого устройства стоимостью всего в $10 злоумышленник может постоянно посылать фейковые запросы на подключения, а устройство-жертва будет ему отвечать. Даже если это будет сообщение на отказ подключения (ведь пароль зашифрован и неизвестен хакеру) большое количество фейковых запросов расходует ресурсы батареи атакуемого гаджета, ведь он не может уйти в спящий режим.

Эксперты по безопасности говорят, что, хотя на первый взгляд эта способность кажется безобидной, ее можно использовать для отключения камер видеонаблюдения или в рамках скоординированной атаки с другими уязвимостями. Ведь преступники могут разрядить автономные камеры, оснащенные Wi-Fi, и охраняемый объект останется без защиты.

Фейковые запросы можно использоваться и для отслеживания нужного устройства в радиусе до двухсот метров. Например, постоянные запросы получают постоянный ответ и злоумышленнику становится известно местоположение гаджета в пространстве и то куда его владелец двигается.

Удивительно, но эксперты протестировали более пяти тысяч разнообразных гаджетов с Wi-Fi и все они оказались подвержены подобной уязвимости. Джейк Мур из компании по кибербезопасности ESET говорит, что сегодня невозможно предугадать, как могут действовать хакеры используя подобную уязвимость, ведь их творческий потенциал попросту бесконечен.

Ранее Фокус писал, что ИИ научился писать вирусы и хакеры получили в свои руки новый инструмент для атак.