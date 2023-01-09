ИИ научился писать вирусы. Хакеры получили в свои руки новый инструмент для атак
ChatGPT, который раньше помогал писать сочинения, стихи и даже эссе теперь способен сделать и хакерскую работу.
В Сети появились примеры, которые наглядно показывают результаты работы чат-бота ChatGPT, который по запросу пользователей пишет для них программы-вредители, сообщает Arstechnica. При этом пользователю вообще не обязательно разбираться в ИТ и быть хакером — чат-бот сделает всю самостоятельно и напишет код.
Исследователи компании Check Point Research, которая занимается ИТ-безопасностью, заявляют, что для киберпреступников открылась бездна возможностей при использовании искусственного интеллекта. На форумах для хакеров нашлись сообщения о первых удачных попытках создать с помощью ChatGPT хакерские инструменты.
Например, одна из программ была написана на языке Python и при должной обкатке ее быстро можно превратить в "вымогателя", который зашифрует все файлы на компьютере жертвы и будет требовать плату за расшифровку. Кстати, очень часто хакеры просто шифруют данные жертв, а потом сами не способны их расшифровать сколько бы им не заплатили.
В другом примере более продвинутый хакер выложил на форуме в Даркнете пример кода, написанного ChatGPT, который производит скрытую загрузку на сервер клиента. Незаметно подключившись к серверу, киберпреступник получает полный доступ к данным жертвы.
Кстати, исследователи Check Point Research тоже проверили хакерские таланты ChatGPT и попросили нейросеть помочь им провести атаку. Искусственный интеллект написал для них фишинговое письмо о блокировке аккаунта жертвы. Чтобы его разблокировать предлагалось скачать файл формата Excel в который был встроен зловредный макрос.
Но способности ИИ на этом не ограничиваются. Безопасникам из Check Point удалось с помощью ChatGPT получить целую россыпь инструментов: скрипты для сканирования портов, обнаружение песочницы на машине жертвы, доступ к Reverse Shell и даже возможность скомпилировать код в исполняемый файл Windows.
По мнению экспертов Check Point еще слишком рано говорить, станут ли возможности ChatGPT новым любимым инструментом для хакеров, однако сообщество киберпреступников уже проявило значительный интерес к этой технологии.
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