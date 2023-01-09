ІІ навчився писати віруси. Хакери отримали в свої руки новий інструмент для атак

ChatGPT, який раніше допомагав писати твори, вірші і навіть есе, тепер здатний зробити і хакерську роботу.

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У Мережі з'явилися приклади, що наочно демонструють результати роботи чат-бота ChatGPT, який на запит користувачів пише для них програми-шкідники, повідомляє Arstechnica. При цьому користувачеві взагалі не обов'язково розумітися на ІТ і бути хакером — чат-бот зробить все самостійно і напише код.

Дослідники компанії Check Point Research, яка займається ІТ-безпекою, заявляють, що для кіберзлочинців відкрилася безліч можливостей при використанні штучного інтелекту. На форумах для хакерів знайшлися повідомлення про перші вдалі спроби створити за допомогою ChatGPT хакерські інструменти.

Наприклад, одна з програм була написана мовою Python і при належній обкатці її швидко можна перетворити на "здирника", який зашифрує всі файли на комп'ютері жертви і вимагатиме плату за розшифровку. До речі, часто хакери просто шифрують дані жертв, а потім самі не здатні їх розшифрувати скільки б їм не заплатили.

[ + – ] ChatGPT допомагає писати віруси-вимагачі Фото: Соцмережi

В іншому прикладі більш розвинений хакер виклав на форумі в Даркнеті приклад коду, написаного ChatGPT, який робить приховане завантаження на сервер клієнта. Непомітно підключившись до сервера, кіберзлочинець отримує повний доступ до даних жертви.

[ + – ] ChatGPT може створити програмне забезпечення для прихованого завантаження на сервер клієнта Фото: Соцмережi

До речі, дослідники Check Point Research також перевірили хакерські таланти ChatGPT і попросили нейромережу допомогти провести атаку. Штучний інтелект написав для них фішинговий лист про блокування облікового запису жертви. Щоб його розблокувати пропонувалося завантажити файл формату Excel, у який був вбудований шкідливий макрос.

[ + – ] ChatGPT сам написав фішинговий лист для атаки Фото: Соцмережi

Але можливості ІІ на цьому не обмежуються. Спеціалістам з безпеки із Check Point вдалося за допомогою ChatGPT отримати цілий розсип інструментів: скрипти для сканування портів, виявлення пісочниці на машині жертви, доступ до Reverse Shell і навіть можливість скомпілювати код у файл Windows, що виконується.

На думку експертів Check Point ще зарано говорити, чи стануть можливості ChatGPT новим улюбленим інструментом для хакерів, проте спільнота кіберзлочинців вже виявила значний інтерес до цієї технології.

Раніше Фокус писав про те, що російські хакери атакували ядерні лабораторії США.