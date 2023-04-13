Хакеры из РФ взломали закрытую систему НАТО: что им удалось узнать (фото)

Хакерам KillNet стала доступна информация о званиях, навыках, адресах и прочих персональных данных как НАТОвских военных, так и бойцов ВСУ. Чтобы понять, о чем идет речь в документах, злоумышленники пользовались переводчиком в интернете.

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Российским хакерам удалось взломать закрытую систему Управления обучений войск НАТО. Об этом 13 апреля сообщил телеграм канал Mash.

По информации медиа, взломать систему НАТО могли хакеры из российской группы KillNet.

После взлома к хакерам попал полный список всех, кто проходил, проходит и планирует пройти обучение на базах Североатлантического Альянса.

Хакеры получили полный список всех, кто проходил, проходит и планирует пройти обучение на базах Фото: Скриншот

Таким образом злоумышленникам стали известны ФИО, звания, навыки, адреса и прочие персональные данные НАТОвских военных.

Российским хакерам стали доступны ФИО, звания, навыки, адреса украинских военных Фото: Скриншот

Кроме того участникам хакерской группы KillNet стали доступны и списки с информацией об украинских военных, которые проходили ил проходят подготовку под руководством кураторов НАТО.

Злоумышленники угрожают обнародовать личную информацию военных, а также секретные данные, которые они получили в распоряжение. Фото: Скриншот

Заметим, что российские хакеры вероятнее всего не знают английский язык, так как пользуются Гугл-переводчиком. На опубликованных в сети скриншотах виден интерфейс этой программы.

Кибератака на НАТО: какие условия озвучили хакеры

Злоумышленники озвучили два варианта развития событий. Первый из них — это обнародование личной информации военных, а также секретных данных, которые они получили в распоряжение.

Второй предусматривает ликвидацию полученных документов. Однако Североатлантический Альянс должен пойти на ряд уступок:

выплатить 1,5 биткоина на поддержку российских военных, которые принимают участие в войне с Украиной:

выделить 1,5 биткоина детским благотворительным организациям;

проспонсировать военных, которые прямо сейчас воюют в Украине против ВСУ.

Напомним, 13 февраля стало известно, что российские хакеры взломали сайты НАТО. Эта атака затронула сразу несколько ресурсов, принадлежащих Североатлантическому альянсу. Какая информация хранилась на сайтах НАТО и почему они так интересовали хакеров, осталось неизвестным.

А в конце января мы информировали о том, что российские хакеры Killnet атаковали больницы европейских стран. Злоумышленники заявили, что они атакуют медицинские учреждения тех стран, который предоставляют вооружение Украине.