Российские хакеры взломали сайты НАТО: кто именно стоит за этими кибератаками

Киберэксперты оборонного альянса уже вычислили хакерскую группировку из России.

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Несколько интернет-ресурсов принадлежащих НАТО подверглись активной хакерской атаке, сообщает Handelsblatt. В данный момент эксперты по безопасности расследуют этот инцидент, заявляют в Брюсселе.

Эта атака затронула сразу несколько ресурсов, принадлежащих Североатлантическому альянсу. Какая информация хранилась на сайтах НАТО и почему они так интересовали хакеров, остается неизвестным. Но из-за атаки российских хакеров интернет-ресурсы были недоступными для пользователей.

На данный момент уже понятно, что за атакой стоит хакерская группировка Killnet. Российские хакеры, взломавшие сайты НАТО, это та же группа хакеров, которая ранее атаковала сайты бундестага, местной полиции и объекты критической инфраструктуры Германии.

Одним из сайтов альянса, который оказался под кибератакой, стал интернет-ресурс штаба специальных операций НАТО. Но пока что пресс-служба ведомства не конкретизирует причиненный ущерб от кибератак, отметив только, что альянс регулярно занимается киберинцидентами и очень серьезно относится к вопросу кибербезопасности.

Ранее Фокус сообщал, что российские хакеры из Killnet атаковали больницы европейских стран: кто пострадал.

А еще ранее русские хакеры из Killnet устроили DDoS-атаки на крупнейшие аэропорты США.

Кроме того, в Госдуме России предложили создать кибервойска РФ из хакеров и айтишников.