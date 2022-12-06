"Будут играть": в Госдуме предложили создать кибервойска РФ из хакеров и айтишников

Уклонистов и безработных программистов планируют заманивать в армию видеоиграми и доступом к Интернету.

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Депутат Государственной думы России, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил создать в армии новое подразделение, состоящее из хакеров и айтишников. Он высказал свою идею в интервью российскому сайту URA.RU.

По его мнению, в России должны быть собственные кибервойска, действующие как отдельное воинское подразделение. В России большое количество айтишников с "патриотическими позициями", которые имеют знания и навыки для проведения хакерских атак, но не могут найти достойную работу.

"Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить", — заявил депутат.

Олег Матвейчев считает, что россиян, которые интересуются IT-технологиями, следует отправлять в кибервойска во время прохождения срочной службы в армии. Туда могут охотно пойти молодые люди, уклоняющиеся от призыва, если заманить их доступом к компьютеру и видеоиграм.

"Он спокойно пойдет в такую армию и отслужит. Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача сидеть в Интернете. Но зато он вернется оттуда патриотом", — предположил Олег Матвейчев.

Недавно эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович рассказал, как Украина устояла против русских хакеров. Он отметил, что сейчас в России роль кибервойск выполняют отделы в разных спецслужбах, которые часто не координируют свои действия ни с армией, ни даже друг с другом.

Ранее писали, что Евросоюз создал в Украине киберлабораторию для ВСУ. В ней украинские специалисты смогут симулировать вражеские кибератаки и повышать свои навыки в области цифровой защиты.