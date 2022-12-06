"Гратимуть": у Держдумі запропонували створити кібервійська РФ з хакерів і айтішників

Ухилянтів та безробітних програмістів планують заманювати в армію відеоіграми та доступом до інтернету.

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Депутат Державної думи Росії, заступник голови комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олег Матвейчев запропонував створити в армії новий підрозділ, що складається з хакерів та айтішників. Він висловив свою ідею в інтерв'ю російському сайту URA.RU.

На його думку, у Росії мають бути власні кібервійська, які діють як окремий військовий підрозділ. В Росії велика кількість айтішників з "патріотичними позиціями", які мають знання та навички для проведення хакерських атак, але не можуть знайти гідну роботу.

"Я особисто знаю хакерів дуже високого рівня. Людина з освітою і відповідною практикою, яку ніхто не залучає ні до яких таких дій, хоча вона вміє. Він сам демонстрував, як спокійно заходить у всілякі органи влади американські, пробиває всі паролі. Таких, як він, величезна кількість, і їх, звісно, треба залучати. Дуже багато завдань їм можна поставити", — заявив депутат.

Олег Матвейчев вважає, що росіян, які цікавляться IT-технологіями, слід відправляти до кібервійськ під час проходження строкової служби в армії. Туди можуть охоче піти молоді люди, які ухиляються від призову, якщо заманити їх доступом до комп'ютера та відеоігор.

"Він спокійно піде в таку армію і відслужить. Так, його навчать Калашніков розбирати, строєм походить трохи. Але здебільшого його завдання сидіти в інтернеті. Але він повернеться звідти патріотом", — припустив Олег Матвейчев.

Нещодавно експерт із кібербезпеки Андрій Баранович розповів, як Україна встояла проти російських хакерів. Він зазначив, що зараз у Росії роль кібервійськ виконують відділи у різних спецслужбах, які часто не координують свої дії ні з армією, ні навіть один з одним.

Раніше писали, що Євросоюз створив в Україні кіберлабораторію для ЗСУ. У ній українські фахівці зможуть симулювати ворожі кібератаки та підвищувати свої навички у галузі цифрового захисту.