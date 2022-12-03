Євросоюз створив в Україні кіберлабораторію для ЗСУ: навіщо вона потрібна українцям

В Україну доставили обладнання та програмне забезпечення, яке дозволить краще підготуватися до нових російських кібератак.

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2 грудня Європейський союз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту, якою користуватимуться Збройні сили України. Подробиці проєкту на офіційному сайті повідомила Європейська служба зовнішніх дій.

Керівництво ЄС скористалося Європейським фондом миру, щоб закупити та відправити в Україну обладнання, програмне забезпечення та інструменти захисту, необхідні для відкриття кібернетичної лабораторії. Вона покликана посилити кіберзахист ЗСУ, а саме: своєчасно виявляти спроби злому інформаційних систем, запобігати та відбивати кібератаки.

Кіберлабораторія — це навчальне та дослідницьке середовище, що складається з кількох віртуальних та фізичних компонентів. Представлені в ній технології дозволяють користувачам створювати реалістичне віртуальне середовище для симуляції захисту в реальному часі. Крім того, лабораторія стане тренувальним майданчиком, де готуватимуть нових військових фахівців з кібербезпеки та покращуватимуть навички вже досвідчених експертів. У ЄС впевнені, що завдяки цим зусиллям українці найближчим часом зможуть швидше та ефективніше боротися з хакерами.

"У змодельованій мережі представники Збройних Сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, виявляючи та досліджуючи вразливості у різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращена мережева безпека допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", — зазначається у пресрелізі.

Варто нагадати, що 15 грудня 2021 року ЄС надав Україні допомогу з Європейського фонду миру у розмірі 31 мільйона євро. Частину коштів вирішили витратити на захист віртуальних мереж, а саме на програмне та апаратне забезпечення Командування зв'язку та кібербезпеки України.

Раніше експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун скаржився, що у Збройних силах України досі немає кібервійськ. Під цим словом він має на увазі військові підрозділи з єдиним командуванням, чіткою структурою, ієрархією, налагодженими системами координації та фінансуванням, які виконують спеціалізовані завдання.

У вересні співзасновник ГО "Український Кіберальянс" Андрій Баранович попередив, що російські хакери готують для України. На його думку, у січні російські спецслужби влаштували кібератаки, щоб викликати паніку серед українців, проте через низку причин вони не принесли бажаного ефекту. Тепер росіяни можуть відновити витрачені ресурси і повторити маневри, оскільки влада України не змогла винести уроки і виправити свої помилки.