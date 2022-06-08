В Україні досі немає кібервійськ: експерт розповів, коли вони з'являться і навіщо потрібні

Поки український кіберпростір захищають добровольці та представники різних держорганів, серед тих, та інших — мало добрих фахівців.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Зараз у Збройних силах України немає офіційних кібервійськ, які спеціалізувалися б на усуненні загроз і атаці противників. Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун на своїй сторінці у Facebook розповів про нинішню ситуацію та про те, коли вона зміниться.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Він наголосив, що поняття "війська" передбачає наявність військовослужбовців, які виконують спеціалізовані завдання з єдиним командуванням, структурою, ієрархією, координацією дій, чітко визначеними інструментами та способами виконання завдань. Військовим підрозділам необхідне відповідне фінансування, логістика, звітність, дотримання субординації, матеріальне, правове та нормативне забезпечення. Поки таких військ немає у структурі ЗСУ, під ними мають на увазі підрозділи в Міністерстві цифрової трансформації, Службі безпеки України, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО, НБУ, Міністерстві оборони, ЗСУ та розвідувальних органах.

"Сукупність профільних департаментів різноспрямованих державних органів та інститутів, які один одному не підкоряються — вибачте, не можна вважати кіберармією. Тим більше, що, наприклад, у міністерстві цифр та трансформацій немає (і ніколи не було) не те що "профільного департаменту" з кібербезпеки, — навіть одного пристойного фахівця в штаті, який знався на кіберзахисті або на чомусь з приставкою "кібер", — заявив Костянтин Корсун.

За його словами, створення кіберармії в Україні поки на дуже ранньому етапі, хоча про необхідність такого роду військ говорять уже давно. В серпні 2021 року вийшов президентський указ "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", але через пів року процес так і не рушив з місця.

"Якщо в Україні й буде колись справжня кіберармія — то почнуть її створювати не раніше за нашу перемогу на полі бою та фізичного знищення ворожих солдатів і офіцерів (принаймні, на нашій території)", — висловився Костянтин Корсун. — Зараз у різних інформаційних та кіберопераціях беруть участь сотні тисяч українців. От якби після війни хоча б кожен сотий із них залишився на активних патріотичних позиціях і виступив проти корупції, кумівства, проти непрофесіоналізму та брехні у сфері національної кібербезпеки — це було б чудовим початком. Початок складного, але епічного шляху створення справжньої української кіберармії".

Експерт додав, що в Росії теж немає кібервійськ як таких, є лише суміш з офіцерів спецслужб та кількох сотень завербованих ними хакерів. Відомства дозволяють злочинцям зламувати західні банки та компанії, а натомість вимагають здійснювати кібератаки з інфраструктури ворожих країн. Така система працює зі змінним успіхом через корупцію — бюджетні гроші розкрадають, а на залишки наймають не найвміліших фахівців.

Справжні кібервійська є лише в кількох країнах світу і можуть називатися інакше. Наприклад, найпотужнішим у цій галузі є Кібер Командування США USCYBERCOM, у складі Збройних сил Канади є Кібер сили (Cyber ​​Forces). Неофіційно кібервійська діють у Великій Британії та деяких найрозвиненіших країнах Європи, а також у Китаю.

"Русню з їхніми кібербандами я поставив би в другий десяток списку найвпливовіших у кіберпросторі країн. Десь на кілька пунктів після України", — прокоментував Костянтин Корсун.

У березні Держспецзв'язку заявило, що в кіберармії України перебувають 400 тисяч людей, які самі організувалися для боротьби з Росією. Нехай повноцінні війська зібрати так і не встигли, але оборонний потенціал у кіберпросторі українці мають.

Нещодавно українська IT-армія "поклала" сайти російських органів влади. Завдяки зусиллям хакерів та волонтерів перестали працювати портали законодавчих зборів, регіональних "дум" та урядів.