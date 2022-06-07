Українська IT-армія "поклала" сайти російських органів влади: деталі кібератаки

Технічні фахівці намагаються відновити доступ до вебресурсів, але багато хто з них все ще не працює, а інші відкриваються із затримкою.

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Хакери та волонтери вивели з ладу сайти російських органів влади. Українська IT-армія відзвітувала про успіхи у своєму Telegram-каналі.

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6 червня хактивісти провели успішні DDoS-атаки на сайт Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. Спікер Олександр Бєльський на своїй сторінці "ВКонтакте" визнав, що вебресурс вийшов з ладу через хакерські дії. На момент написання матеріалу він ще не працював.

Того ж дня "лягли" сайти законодавчих зборів Новосибірської області, Удмуртії, Нижегородської області Красноярського краю, Пермського краю, в останньому не працює також портал регіонального уряду. В Ульянівській області внаслідок атак постраждали сайти уряду, законодавчих зборів та Міністерства охорони здоров'я. Ще хакери вивели з ладу офіційні державні сайти уряду та парламенту Карелії.

Хакерської атаки також зазнали офіційні сайти органів влади Ханти-Мансійського автономного округу. Сайт місцевої думи перестав відкриватися, а портали інших відомств сильно "гальмують" під час відкриття сторінок.

"Сьогодні зранку почалися атаки DDoS на наші офіційні сайти. Їх не вдалося "покласти", але робота справді уповільнена. Наші фахівці відпрацьовують ситуацію та відновлюють роботу", — заявив директор департаменту інформаційного розвитку Павло Ципорін у коментарі російському агентству URA.RU.

5 червня група хакерів DumpForums зламала сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії. Вони пообіцяли викласти у відкритий доступ вкрадені дані користувачів, якщо російські чиновники не заплатять їм 0,5 біткоїна ($14,7 тис.) до 7 червня.

Як повідомляє Bank Info Security, зловмисники змінили назву сайту на "Слава Україні!". Зараз вебсайт не працює. Представник Мінбуду заявив, що персональні дані користувачів захищені і їм нічого не загрожує.

[ + – ] Скріншот зламаного сайту Мінбуду РФ Фото: Скриншот

Раніше хакери Anonymous зламали урядові сайти Білорусі на помсту за допомогу Росії у вторгненні в Україну. Атака тимчасово вивела із ладу сайти Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Національного центру правової інформації, Міністерства освіти, МВС та інших відомств.

9 травня хакери зламали російське телебачення, нагадавши росіянам про їхні злочини в Україні. Вони нанесли кіберудари як мінімум по чотирьом ТВ-провайдерам та системами компанії "Яндекс".

Наприкінці травня хакери оприлюднили дані карт 100 тисяч клієнтів "Сбербанку" — найбільшого банку Росії. Охочі можуть скористатися цією інформацією, щоб заволодіти грошима росіян або відмивати гроші через їхні рахунки.