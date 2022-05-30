Anonymous зламали урядові сайти Білорусі — помста за Україну (фото)

Хакери "поклали" вебресурси кількох міністерств, серед яких МВС та Мін'юст, але сайт Лукашенка працює.

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Хакери Anonymous у своєму твіттер-акаунті повідомили про атаку на кілька найбільших урядових вебсайтів Білорусі і як доказ запостили скриншоти.

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За словами хакерів, здійснено масштабну атаку на держресурси Республіки Білорусь.

"Масштабна атака Anonymous проти білоруського уряду [здійснена] за його співучасть у вторгненні в Україну. Всі найбільші урядові вебсайти перебувають у режимі offline", — написали хактивісти.

[ + – ] Твіт Anonymous

Anonymous виклали кілька скриншотів, що підтверджують слова хакерів. Судячи із наданої інформації, не працювали сайти Міністерства економіки (economy.gov.by), Міністерства юстиції (minjust.gov.by), Національного центру правової інформації (ncpi.gov.by), Міністерства освіти (edu.gov.by).

[ + – ] Неробочий сайт Мінекономіки Білорусі Фото: скриншот

На момент написання новини сайт Міністерства економіки працював, а ось решта ресурсів — ні.

[ + – ] Зламані держсайти Білорусі Фото: скриншот [ + – ] Зламані держсайти Білорусі Фото: скриншот [ + – ] Зламані держсайти Білорусі Фото: скриншот

Хакерська група Spid3r, пов'язана з Anonymous, повідомила у своєму пабліку, що крім зазначених вище сайтів, атаковані ткож:

Міністерство зв'язку (mpt.gov.by)

Міністерство внутрішніх справ (mvd.gov.by)

Державний митний комітет (customs.gov.by)

сайт State Committee (незрозуміло, яке саме відомство мали на увазі хакери).

На момент написання матеріалу сайт Мінзв'язку працював, сайти МВС і ДМК — ні, також нам не вдалося зайти на сайт КДБ, можливо, його і мали на увазі хакери, назвавши "State Committee". Додамо також, що ресурси президента РБ та Ради міністрів також працювали.

Раніше ми повідомляли про те, що українські хактивісти атакували низку російських банків, у зв'язку з чим клієнти мали проблеми з картами.

Anonymous зламали російських хакерів Killnet, які оголосили кібервійну Україні. У мережу "злили" адреси-електронної пошти та паролі, які нібито використовували кіберфахівці з РФ.

Anonymous зламали велику американсько-російську компанію McLanahan Russia. Хакери "злили" понад 311 тисяч електронних листів McLanahan Russia загальним обсягом понад 300 ГБ.