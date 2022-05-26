Українські хакери позбавили росіян доступу до грошей, атакувавши банки РФ (фото)

Клієнти скаржаться на збої в роботі сайтів та мобільних додатків компаній, які обрані цілями DDoS-атак.

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ІТ-армія України за підтримки міжнародних волонтерів спричинила збої в роботі сайтів російських банків. Про це вона прозвітувала в Telegram-каналі.

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З моменту вторгнення ЗС РФ на територію України IT-армія (IT ARMY of Ukraine) кібератакує російські сайти, запрошуючи допомагати всіх охочих. Організатори координують процес та регулярно розміщують список цілей, які слід "штурмувати" через інтернет. Серед цілей є фінансові організації.

"Деякі наші цілі соромляться публічно повідомляти, що вони не справляються з нашими атаками, тому ми вишукуємо відгуки та коментарі в них у соцмережах. Будемо вдячні, якщо ви допоможете нам з цим. Надсилайте посилання або скриншоти в коментарі до публікації, в чат або на пошту", — звернулися координатори до хактивістів в Telegram.

Як з'ясував Фокус, за останні дні з проблемами зіткнулися клієнти кількох російських банків, зокрема "Інтерпрогресбанку", "Росбанку", "Уральського банку реконструкції та розвитку" (УБРіР), "Москоммерцбанку", "Російського національного комерційного банку", "Челябінскінвест", "Банку Урал ФД". Користувачі соціальної мережі "VK" у коментарях скаржаться на неробочі сайти або проблеми з мобільними програмами, через які вони не можуть скористатися послугами та здійснювати операції онлайн. Служби підтримки обіцяють оперативно виправити ситуацію, але, за словами самих росіян, у випадку з "УБРіР" технічно роботи зайняли понад чотири дні.

В останній публікації від 26 травня IT ARMY of Ukraine написала, що DDoS-атаки на банки, біржі та мікрофінансові організації Росії тривають. Крім того, хакерів закликали атакувати сервери RuStore — російського магазину мобільних програм, який напередодні запустили для заміни Google Play.

Крім того, 25 травня українські айтішники запустили новий інструмент для автоматизації кібератак проти Росії. Вони зауважили, що не всі хактивісти можуть запускати DDoS одночасно, тому ефективність знижується.

"Тепер кожен охочий може надати свої хмарні ресурси боту, який централізовано запускатиме атаку одночасно з усіх отриманих серверів. Його доопрацювали й можна вже переносити сервери з нестандартним портом ssh", — заявили в IT-армії.

Раніше українські хакери disBalancer та волонтери за допомогою DDoS-атак "поклали" російські сайти. Збої зафіксували в роботі кількох маркетплейсів та сайту компанії "Северсталь", яка належить олігарху Олексію Мордашову.

Нещодавно закордонні хакери запустили сайт, щоб діяти на нерви чиновникам РФ. Незвичайний сервіс покликаний одночасно дзвонити держслужбовцям або військовим телефоном і змушувати їх розмовляти з одне з одним. Користувачі можуть слухати, як спантеличені росіяни з'ясовують, хто, кому і навіщо зателефонував.