Украинские хакеры лишили россиян доступа к деньгам, атаковав банки РФ (фото)

Клиенты жалуются на сбои в работе сайтов и мобильных приложений компаний, которые выбраны целями DDoS-атак.

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IT-армия Украины при поддержке международных волонтеров вызвала сбои в работе сайтов российских банков. Об этом она отчиталась в Telegram-канале.

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С момента вторжения ВС РФ на территорию Украины IT-армия (IT ARMY of Ukraine) кибератакует российские сайты, приглашая помогать всех желающих. Организаторы координируют процесс и регулярно размещают список целей, которые следует "штурмовать" через Интернет. Среди целей есть и финансовые организации.

"Некоторые наши цели стесняются публично сообщать, что они не справляются с нашими атаками, поэтому мы выискиваем отзывы и комментарии у них в соцсетях. Будем благодарны, если вы поможете нам с этим. Отправляйте ссылки или скриншоты в комментарии к публикации, в чат или на почту", — обратились координаторы к хактивистам в Telegram.

Как выяснил Фокус, за последние дни с проблемами столкнулись клиенты нескольких российских банков, в том числе "Интерпрогрессбанка", "Росбанка", "Уральского банка реконструкции и развития" (УБРиР), "Москоммерцбанка", "Российского национального коммерческого банка", "Челябинскинвеста", "Банка Урал ФД". Пользователи социальной сети "VK" в комментариях жалуются на неработающие сайты или проблемы с мобильными приложениями, из-за которых они не могут воспользоваться услугами и совершать операции онлайн. Службы поддержки обещают оперативно исправить ситуацию, но по словам самих россиян, в случае с "УБРиР" технически работы заняли более четырех дней.

В последней публикации от 26 мая IT ARMY of Ukraine написала, что DDoS-атаки на банки, биржи и микрофинансовые организации России продолжаются. Кроме того, хакеров призвали атаковать серверы RuStore — российского магазина мобильных приложений, который накануне запустили для замены Google Play.

Кроме того, 25 мая украинские айтишники запустили новый инструмент для автоматизации кибератак против России. Они заметили, что не все хактивисты могут запускать DDoS одновременно, поэтому эффективность снижается.

"Теперь каждый желающий может предоставить свои облачные ресурсы боту, который будет централизованно запускать атаку одновременно со всех полученных серверов. Его доработали и можно уже переносить серверы с нестандартным портом ssh", — заявили в IT-армии.

Ранее украинские хакеры disBalancer и волонтеры с помощью DDoS-атак "положили" российские сайты. Сбои зафиксировали в работе нескольких маркетплейсов и сайта компании "Северсталь", которая принадлежит олигарху Алексею Мордашову.

Недавно зарубежные хакеры запустили сайт, чтобы действовать на нервы чиновникам РФ. Необычный сервис призван одновременно звонить госслужащим или военным по телефону и заставлять их разговаривать с другом. Пользователи могут слушать, как озадаченные россияне выясняют, кто, кому и зачем позвонил.