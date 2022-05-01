Украинские хакеры и волонтеры с помощью DDoS-атак "положили" российские сайты

"Жертвами" группы disBalancer стали несколько маркетплейсов и сайт горнодобывающей компании "Северсталь", принадлежащей олигарху Алексею Мордашову.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Группа украинских хакеров disBalancer осуществила очередные кибератаки, в результате которых "легли" несколько российских сайтов. Об этом организация отчиталась в своем Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По словам хакеров, они продолжают наносить удары по российским инфраструктурным сервисам, которые поддерживают полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину или способствуют войне.

Так, в течение 29 апреля кибератакам подверглись сайты:

Уральской электронной торговой площадки;

Универсальной электронной торговой площадки;

Электронно-торговой площадки Eltorg;

Многофункциональной электронной торговой площадки "Россия онлайн".

Группа disBalancer также осуществила ряд атак против российских сайтов 30 апреля, в ходе которых "легли":

официальный портал ПАО "Северсталь" (сталелитейная и горнодобывающая компания, которая принадлежит российскому олигарху Алексею Мордашову. Согласно данным из открытых источников, в начале 2021 года акции "Северстали" подорожали в цене, благодаря чему выросло и личное состояние Мордашова. На февраль прошлого года оно составило $30 млрд, благодаря чему он стал самым богатым человеком в РФ);

сайт поставщиков ПАО "Северсталь";

сайт для авторизации сотрудников ПАО "Северсталь";

городской портал Донецка, подконтрольный оккупационным властям;

сайт Череповецкого метталургического комбината, который входит в состав ПАО "Северсталь".

"Мы выражаем огромную благодарность каждому кибервоину за то, что Liberator (криптопроект, атакующий российские сайты — ред.) работает и днем, и ночью. Это простое действие, но оно становится действительно разрушительным, когда мы делаем это вместе!", — добавили украинские хакеры в своей публикации.

[ + – ] Украинские хакеры disBalancer положили ряд российских сайтов

Фокус проверил работоспособность указанных группой хакеров сайтов и выяснил, что они не открываются ни с украинских, ни с российских IP-адресов. Браузер при попытке зайти на некоторые порталы выдает ошибку 403.

Напомним, ранее рассказывалось, почему Россия проигрывает кибервойну против Украины. По словам эксперта по вопросам информационной безопасности Дмитрия Дубова, после полномасштабного вторжения ВС РФ российские хакеры не смогли нанести существенный ущерб украинской IT-инфраструктуре и обнажили свои слабые места.

Также сообщалось, что хакеры взломали один из крупнейших банков России. По итогам кибератаки в открытый доступ слили сотни тысяч файлов и электронных писем финучреждения из Санкт-Петербурга, которое участвует в проведении денежных операций за границей.