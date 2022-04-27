Хакеры взломали один из крупнейших банков России: слиты ценные данные

В открытом доступе разместили сотни тысяч файлов и электронных писем финучреждения из Санкт-Петербурга, которое помогает бизнесу РФ проводить операции за границей.

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Хакерская группа NB65, связанная с сообществом Anonymous, заявила о взломе сети "Петербургского социального коммерческого банка". Хактивисты опубликовали данные компании в открытом доступе на сайте Distributed Denial of Secrets.

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Судя по публикации, в результате взлома хакерам удалось похитить 630 тыс. файлов и 229 тыс. электронных писем общим объемом 542 ГБ. В базе данных содержится банковское ПО, документы, детали об операциях по обмену валюты и другая ценная информация.

"Петербургский социальный коммерческий банк" открылся в 1993 году и сейчас входит в список крупнейших российских банков. Согласно данным Центрального банка России, в феврале ПСКБ занял 102 место среди всех банков страны по объему чистых активов с показателем в 41,9 млрд рублей.

Банк оказывает услуги частным и корпоративным клиентам, в том числе для ведения внешнеэкономической деятельности и онлайн-торговли валютой. Совет директоров компании возглавляет Владимир Прибыткин (ему принадлежит 27,03% акций), а председателем правления является Сергей Копытов (12,68%).

Ранее стало известно, что хакеры взломали поставщика оборудования для всего метро России — конструкторское бюро "Метроспецтехника". Они получили чертежи критически важных систем, таких как кондиционеры, батареи электропитания и пожарную сигнализацию в российских поездах.

Писали также, что хакеры обнародовали данные ВГТРК, крупнейшей российской медиакорпорации. В Интернете опубликовали более 900 тысяч писем, которыми обменивались сотрудники.

Недавно хакеры Anonymous взломали переписку российских корпораций "Газпром" и "Башнефть". Им удалось получить письма таможенного брокера АЛЕТ, оказывающего услуги крупным бизнес-корпорациям России.