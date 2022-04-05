Хакеры "слили" данные крупнейшей российской медиакорпорации ВГТРК: чем это грозит РФ

В Сети разместили более 900 тысяч корпоративных писем, в которых пропагандисты обсуждали свою работу и международные санкции.

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Хакерская группа Network Battalion 65′ (NB65) взломала веб-ресурсы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании России (ВГТРК) — крупнейшей государственной медиакорпорации страны. Данные опубликовали на сайте DDoSecrets.

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На странице размещена ссылка на скачивание огромной базы общим объемом 786,2 ГБ. По словам хактивистов, она включает в себя около 4 тысяч корпоративных файлов и около 900 тысяч электронных писем, сохранившихся за 20 лет работы медиакомпании.

Как заявили представители NB65 в комментарии Daily Dot, они взломали ВГТРК из-за вторжения России в Украину. Они добавили, что продолжат наносить ущерб компаниям, связанным с российским правительством, пока ВС РФ не покинут оккупированные украинские территории.

В Daily Dot проверили "слитые" данные и обнаружили, что письма взяли из около 250 электронных почтовых ящиков, самые ранние из них датируются 2000 годом, но есть и свежие, отправленные в марте 2022-го. В них обсуждаются разные темы: от рабочих вопросов до международных санкций против России.

"Чем дольше будет продолжаться российская агрессия, тем дольше мы будем продолжать атаковать компании и интернет-технологии по всей стране", — утверждает группировка.

ВГТРК основана в 1990 году и сейчас управляет пятью национальными телеканалами, двумя международными сетями, пятью радиостанциями, более 80 региональными телерадиокомпаниями, информационным агентством "Россия Сегодня", которому в свою очередь подчиняются Sputnik, "РИА Новости" и другие. Российское правительство считает корпорацию "важным элементом безопасности государства".

На сайте DDoSecrets пишут, что по словам бывших сотрудников ВГТРК, Кремль диктовал журналистам, как освещать новости, а также как придумывать нарративы для дискредитации Украины. Кроме того, редакторы по указанию чиновников вносили в "черный список" экспертов, которые не разделяли позицию действующей власти.

Соучредитель DDoSecrets Эмма Бест рассказала Daily Dot, что после нападения россиян на Украину на сайте фиксируется беспрецедентное количество "слитых" данных из России. При этом количество утечек с февраля 2022 года уже перевешивает все утечки информации российской стороны до начала вторжения. Хакерские атаки происходят настолько часто, что МИД РФ пообещало раскрыть и наказать любого, кто занимается "киберагрессией".

Антон Шириков, кандидат политических наук Висконсинского университета в Мэдисоне, изучающий российские СМИ, утверждает, что всплески хактивизма может поможет исследователям лучше понять внутреннюю работу государственной пропаганды страны.

"Нам представилась возможность найти какие-либо данные, которые будут иметь значение для западной разведки или для людей в правительстве, внедряющих санкции. Возможно, украинцы также могли бы использовать какую-то часть слитой информации в своей информационной войне. Я не думаю, что есть большой потенциал напрямую влиять на то, что происходит в России, посредством таких взломов, потому что российские СМИ сейчас очень цензурированы", — объяснил ученый.

Ранее хакеры взломали камеры видеонаблюдения в России. Они не только позволили всему миру наблюдать за происходящим в различных российских учреждениях, но и оставили послание о преступлениях Владимира Путина.

Писали также, что хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ и "слили" данные, содержащие корреспондентские счета, контракты и программы с его серверов. Они также пообещали снова выложить файлы, если их вдруг удалят.

1 апреля стало известно, что Anonymous взломали компанию Marathon Group зятя Сергея Лаврова — Александра Винокурова, в отношении которого ЕС ввел персональные санкции. Европейские власти считают, что бизнесмен входит в ближайшее окружение Путина, а его деятельность помогает финансировать действия российского правительства.