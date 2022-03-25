Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ и "слили" данные в Сеть

Опубликованные данные хакеры обещают продублировать, если власти РФ удалят их или ограничат к ним доступ.

Хакеры Anonymous опубликовали 28 Гб данных взломанного днем ранее российского Центробанка. Сообщение об этом они опубликовали в своем Twitter.

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Опубликованные хакерами данные содержат корреспондентские счета, контракты и программы, которые хранились на серверах Центрального банка России.

"Мы распространяем эти данные в различных местах в Интернете. Если указанные ссылки подвергнутся цензуре, мы предоставим новые", — сказано в сообщении хакеров.

Хактивисты в твите разместили несколько ссылок, перейдя по которым можно найти папки с рассортированными данными и скачать их в виде архива ZIP.

Фокус сообщал, что группа хакеров Anonymous сообщила о взломе Центробанка и Пенсионного фонда РФ 24 марта 2022 года. Взломщики получили в свое распоряжение большое количество документов из многих областей России, в том числе из Московской области. Всего взломанные данные содержали 35 тысяч файлов.

До этого группа Anonymous угрожала 40 компаниям взломом, если те не покинут в ближайшее время Россию, ведущую войну против Украины. В частности, коллектив Anonymous взломал и опубликовал данные пищевой компании Nestlé.