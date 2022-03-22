Хакеры Anonymous взломали и "слили" базу данных компании Nestlé

Хактивисты заявили, что размер украденных данных составляет 10 ГБ. Это адреса е-мейлов, пароли, данные о клиентах компании-жертвы.

Хакерская группа, называющая себя Anonymous, в Твиттере сообщила о "сливе" базы данных международной компании Nestlé.

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В своем посте хактивисты написали следующее:

"Коллектив Anonymous опубликовал базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestlé. Утечка составляет 10 ГБ данных — электронная почта, пароли, бизнес-клиенты Nestlé и т. д."

Скачать заархивированные данные можно, перейдя по ссылке. В архив вошли данные более 50 000 бизнес-клиентов Nestle. Общий вес утекших данных составляет 10 ГБ в формате SQL.

Редакторы Фокуса загрузили и распаковали архив. В папке были найдены несколько файлов формата TXT. Первый из них содержал список компаний, которые заказывают у Nestlé продукцию для дальнейшей продажи. Мы наугад выбрали адрес из предлагаемого перечня: Long Point Dr, Fernandina. Забив данные в Гугл Карты, мы действительно обнаружили дом отдыха Amelia Club, который вполне может быть заказчиком продукции Nestlé.

[ + – ] Слитые данные о компания-клиентах Nestlé

Вот загородный клуб на карте:

[ + – ] Данные об упомянутом в "сливе" Amelia Club подтвердились

А вот и его официальный сайт — ameliaislandclub.com. Таким же образом мы проверили еще несколько адресов наугад. Это всегда были либо отели, спа-комплексы, бары, продуктовые магазины, или же маркеты, торгующие алкогольной продукцией, т.е. компании в обязательном порядке закупающие продукты питания, напитки, полуфабрикаты.

В заархивированной папке хранятся данные о платежах, пароли, часть данных о компаниях, сотрудничающих со взломанной корпорацией.

Ранее Anonymous объявили, что взломают 40 международных компаний, которые до сих пор не приостановили свою деятельность в РФ. Хакеры предупредили, что дают компаниям 48 часов на то, чтобы прекратить сотрудничать со страной-агрессором, развязавшей войну с Украиной. Напомним, что в список хактивисты включили такие известные компании, как Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG, Cloudflare, Citrix Systems.

Ранее мы сообщали о том, что Anonymous взломали сайт российской госкорпорации Росатом и предоставили открытый доступ к некоторым данным.