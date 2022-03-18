Месть за Запорожскую АЭС. Хакеры Anonymous взломали сайт "Росатома" и слили данные

Хакерская группа разместила архив с файлами, однако не раскрыла пароль от него. Она подчеркнула, что атомная станция в результате взлома не пострадала.

Хакеры Anonymous взломали сайт российской компании "Росатом" и опубликовала часть базы данных в ответ на захват Запорожской атомной электростанции. Об этом пишет сайт Taiwan News, ссылаясь на представителя группы.

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Представитель Anonymous заявил, что хакерам удалось украсть гигабайты данных, первую часть объемом 124 мегабайта загрузили на файлообменник Mega, ее могут скачать все желающие. По словам хакера, образец содержит файлы с серверов "Росатома", включая учетные записи пользователей внутренней сети и таблицы с данными.

Фокус скачал архив и обнаружил в нем папки с изображениями, а также документами в формате pdf, doc, html, txt и сsv. Впрочем, посмотреть их содержимое нельзя, ведь архив зашифрован, а пароль не разглашается.

"И прежде, чем вы спросите: нет, атомная станция не была взломана, мы никогда не поставим ничьи жизни под угрозой. Взломан был веб-сайт", — подчеркнули хакеры в Twitter. — "Сайт не связан с ядерным реактором".

Они также провели дефейс (deface) — заменили содержимое страницы и добавили текст: "Берегитесь. Мы не забудем. Мы не простим. Мы — легион". Помимо "Росатома", Anonymous заявили о взломе сайтов российского оператора АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийского научно-исследовательского института эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС). На каждый из них добавили новую html-страницу с надписью "fckptn" (f*ck Путин).

[ + – ] Взломанная страница сайта "Росатома"

Какое-то время на сайте государственного предприятия открывалась только домашняя страница, однако сейчас его работу уже восстановили. Пользователи в комментариях отмечают, что слитые данные доступны и на веб-ресурсе.

12 марта сотрудникам Запорожской АЭС в Энергодаре сообщили, что станция находится под контролем "Росатома" и больше не принадлежит Украине. Такое заявление сделали люди, представившиеся чиновниками "военно-гражданской администрации".

14 марта стало известно, что российские войска подорвали боеприпасы на территории Запорожской АЭС. По информации украинского госпредприятия "Энергоатом", оккупанты планируют новые взрывы на территории станции.

Недавно хакеры из Anonymous заявили о взломе сайта "Роснефти" в Германии и краже 20 ТБ данных. По их словам, база содержит образы жестких дисков с компьютеров сотрудников и корпоративные документы.