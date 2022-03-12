Сотрудникам Запорожской АЭС сообщили, что станция находится под контролем "Росатома"

Работникам ЗАЭС о захвате объекта российским холдингом сообщили люди, которые представились чиновниками "военно-гражданской администрации".

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре представители "военно-гражданской администрации" заявили ее сотрудникам, что АЭС теперь находится в собственности российского государственного холдинга "Росатом". Об этом в субботу, 12 марта, сообщила пресс-служба "Энергоатома" в своем телеграм-канале.

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По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, сегодня "представители так называемой военно-гражданской администрации" приехали на станцию для встречи с управляющими АЭС.

"Они фамилии свои не называют — говорят лишь, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит – мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", — заявил Котин.

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В пятницу, 11 марта, в эфире всеукраинского телемарафона руководитель "Энергоатома" также рассказал, что в Энергодар приехала группа лиц, среди которых были главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС.

"Было еще восемь человек, которые пытались взять руководство ЗАЭС в свои руки. Они не были допущены туда, но все эти случаи свидетельствуют о том , что концерн "Росатом" также участвовал в этой агрессии, занимается практически рейдерством, пытаясь захватить АЭС и установить контроль над ней", — цитирует Котина агентство "Интерфакс-Украина".

В свою очередь "Энергоатом" подготовил обращение в ряд международных организаций, в том числе в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы довести до их сведения информацию о роли "Росатома" в захвате АЭС.

Напомним, 10 марта "Энергоатом" сообщил о том, что Вооруженные силы РФ заминировали побережье Каховского водохранилища, которое расположено рядом с ЗАЭС.

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские войска получили приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС.