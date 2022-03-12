Співробітникам Запорізької АЕС повідомили, що станція перебуває під контролем "Росатому"

Працівникам ЗАЕС про захоплення об'єкту російським холдингом повідомили люди, які представилися чиновниками "військово-цивільної адміністрації".

На Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі представники "військово-цивільної адміністрації" заявили її співробітникам, що АЕС тепер перебуває у власності російського державного холдингу "Росатом". Про це у суботу, 12 березня, повідомила прес-служба "Енергоатому" у своєму телеграм-каналі.

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За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, сьогодні "представники так званої військово-цивільної адміністрації" приїхали на станцію для зустрічі з керуючими АЕС.

"Вони прізвища свої не називають — кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатома", і більше вона Україні не належить — мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", — заявив Котін.

[ + – ] Пост "Енергоатому"

У п'ятницю, 11 березня, в ефірі всеукраїнського телемарафону керівник "Енергоатому" також розповів, що до Енергодару приїхала група осіб, серед яких були головний інженер Ростовської АЕС та заступник головного інженера Балаківської АЕС.

"Було ще вісім людей, які намагалися взяти керівництво ЗАЕС у свої руки. Вони не були допущені туди, але всі ці випадки свідчать про те, що концерн "Росатом" також брав участь у цій агресії, займається практично рейдерством, намагаючись захопити АЕС та встановити контроль над нею", — цитує Котіна агентство "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу "Енергоатом" підготував звернення до низки міжнародних організацій, зокрема до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб довести до нього інформацію про роль "Росатому" у захопленні АЕС.

Нагадаємо, 10 березня "Енергоатом" повідомив про те, що Збройні сили РФ замінували узбережжя Каховського водосховища, яке розташоване поряд із ЗАЕС.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські війська отримали наказ про підготовку теракту на Чорнобильській АЕС.