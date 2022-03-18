Помста за Запорізьку АЕС. Хакери Anonymous зламали сайт "Росатому" і злили дані

Хакерська група розмістила архів із файлами, проте не розкрила пароль від нього. Вона наголосила, що атомна станція внаслідок злому не постраждала.

Хакери Anonymous зламали сайт російської компанії "Росатом" та опублікували частину бази даних у відповідь на захоплення Запорізької атомної електростанції. Про це пише сайт Taiwan News, посилаючись на представника групи.

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Представник Anonymous заявив, що хакерам вдалося вкрасти гігабайти даних, першу частину об'ємом 124 мегабайти завантажили на файлообмінник Mega, її можуть завантажити всі охочі. За словами хакера, зразок містить файли із серверів "Росатома", включаючи облікові записи користувачів внутрішньої мережі та таблиці з даними.

Фокус звантажив архів і виявив у ньому папки із зображеннями, а також документами у форматі pdf, doc, html, txt та sv. Втім, подивитися їхній вміст не можна, адже архів зашифрований, а пароль не розголошують.

"І перш ніж ви запитаєте: ні, атомну станцію не зламали, ми ніколи не поставимо нічиє життя під загрозою. Зламали вебсайт", — наголосили хакери в Twitter. — "Сайт не пов'язаний з ядерним реактором".

Вони також провели дефейс (deface) — замінили вміст сторінки й додали текст: "Бережіться. Ми не забудемо. Ми не пробачимо. Ми — легіон". Крім "Росатома", Anonymous заявили про злам сайтів російського оператора АЕС "Росенергоатом" та Всеросійського науково-дослідного інституту експлуатації атомних електростанцій (ВНДІЕАЕС). На кожен із них додали нову html-сторінку з написом "fckptn" (f*ck Путін).

[ + – ] Зламана сторінка сайту "Росатому"

Якийсь час на сайті державного підприємства відкривалася лише домашня сторінка, проте зараз його роботу вже відновили. Користувачі в коментарях зазначають, що злиті дані доступні на вебресурсі.

12 березня співробітникам Запорізької АЕС в Енергодарі повідомили, що станція перебуває під контролем "Росатому" і більше не належить Україні. Таку заяву зробили люди, які представилися чиновниками "військово-цивільної адміністрації".

14 березня стало відомо, що російські війська підірвали боєприпаси на території Запорізької АЕС. За інформацією українського держпідприємства "Енергоатом", окупанти планують нові вибухи на території станції.

Нещодавно хакери з Anonymous заявили про злом сайту "Роснефти" в Німеччині й крадіжку 20 ТБ даних. За їхніми словами, база містить образи жорстких дисків із комп'ютерів співробітників та корпоративні документи.