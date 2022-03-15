Хакери з Anonymous заявили про злом "Роснафти" в Німеччині: викрадено 20 ТБ даних

За словами хактивістів, база містить образи жорстких дисків із комп'ютерів співробітників і корпоративні документи.

Хакери з Anonymous заявили, що зламали сервери та вкрали величезну базу даних у німецького підрозділу "Роснафти" — компанії Rosneft Deutschland. Подробиці повідомляє сайт Anon Leaks.

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Хакери стверджують, що їм вдалося глибоко проникнути в системи Rosneft Deutschland і знайти резервні копії даних із комп'ютерів співробітників і керівників, а також отримати доступ до всіх віртуальних машин компанії — програмних або апаратних систем, що емулюють апаратне забезпечення деяких платформ, наприклад операційних систем. Усього вдалося завантажити майже 20 терабайт даних, зокрема списки поставок і внутрішні інструкції.

В іншій публікації Anon Leaks оприлюднила список видобутих файлів, який враховує:

зображення жорстких дисків Windows (.mrimg);

листи з поштового сервера (34 ГБ);

безліч архівів (ZIP, TAR.GZ та 7Z);

документів формату .xlsx, .docx, .vmdk;

зображення (.png, .gif, .jpg, .jpeg);

ліцензійні ключі ПЗ.

Програмісти з Anonymous кілька днів завантажували дані через звичайне інтернет-з'єднання зі швидкістю 5,5 ГБ/с, проте 4 березня процес раптово обірвався. Вони припускають, що одні зі співробітників компанії неправильно налаштували брандмауер. 10 березня один із хакерів зумів знайти обхідний шлях і відновити скачування, нехай і ненадовго.

"Скажемо прямо: у "Роснафти" ніколи не було доступу до критичних частин систем або систем управління, хактивісти також не були зацікавлені в доступі або порушенні роботи таких систем. Можливо, "Роснафта" в Німеччині нині не може вести бізнес, бо не може бути укладено жодних контрактів", — пише Anon Leaks.

Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) підтвердило німецькому виданню WELT, що Rosneft Deutschland повідомила про інцидент з ІТ-безпекою увечері 12 березня. BSI запропонувала свою допомогу в аналізі та виправленні помилок, також надіслала попередження іншим представникам нафтової галузі. За даними відомства, злом поки що ніяк не вплинув на постачання, проте значно торкнувся деяких процесів "Роснафти" і завадив укладенню договорів. Служба безпеки підозрює, що атаку організувала хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з моменту вторгнення Росії.

Як підкреслює WELT, Rosneft Deutschland GmbH є великим і впливовим гравцем на енергетичному ринку Німеччини — це третя за величиною нафтопереробна компанія у країні. Останні три роки частку компанії припадало приблизно чверть імпорту сирої нафти Німеччину. Варто зазначити, що колишній німецький канцлер Герхард Шредер очолює наглядову раду НК "Роснафта" — найбільшого виробника нафти в Росії.

Раніше хакери з Anonymous заявили про злом російського відомства "Роскомнагляд", що регулює діяльність інтернет-ресурсів. Вони оприлюднили 360 тисяч файлів, які містять свіжу документацію та інформацію про роботу органу.