Хакери з Anonymous заявили, що зламали базу Роскомнагляду: оприлюднено 360 тисяч файлів

Хакери стверджують, що їм вдалося витягнути досить великий кластер файлів, який був розбитий на два пакети об'ємом 526,7 ГБ та 290 ГБ. Серед них є документація та регламенти за останні дні.

Хакери з Anonymous заявили, що зламали базу даних російського регулятора ЗМІ Роскомнагляду та оприлюднили понад 360 000 файлів. Про це повідомляється у Twitter міжнародної хакерської групи.

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"Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", — йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду становить 820 гігабайтів. Злив файлів Роскомнагляду — це один з найбільших витоків даних такого роду.

Хакери кажуть, що файли поділені на два великі пакети: один на 526,9 ГБ, а інший на 290,6 ГБ. За словами хакерів, це дані багаторічної роботи офісу, при цьому також є деякі документи та регламенти останніх днів.

Хакери дійшли висновку, що отримані файли походять від Роскомнагляду в Республіці Башкортостан, однієї з найбільших республік у Росії. Хоча деякі матеріали є федеральними, багато з них стосуються Башкортостану, але вони пропонують безпрецедентне уявлення про те, як працює Роскомнагляд. Документи Роскомнагляду можна завантажити через торент.

Зазначимо, що хакери з Anonymous останніми днями все частіше здійснюють атаки на російські сайти. У понеділок їм вдалося атакувати державні телеканали та стримінгові платформи, через які вони показали глядачам, які звірства творять російські війська в Україні.

[ + – ] Твіт Anonymous

За інформацією хакерів, їм вдалося зламати, наприклад телеканал "Росія 24", "Перший канал", "Москва 24", а також платформу Wink та Ivi.

Раніше хакери, пов'язані з Anonymous, зламали "Газпром" і злили дані. Хакери з ATW стверджують, що їм вдалося отримати дані проєкту WellPro.