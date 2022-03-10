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Хакеры из Anonymous заявили, что взломали базу Роскомнадзора: обнародованы 360 тысяч файлов

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хакеры, Anonymous
Хакеры из Anonymous взломали базу Роскомнадзора

Хакеры утверждают, что им удалось вытащить достаточно большой кластер файлов, который был разбит на два пакета объемом 526,7 ГБ и 290 ГБ. Среди них есть документация и регламенты за последние дни.

Хакеры из Anonymous заявили, что взломали базу данных российского регулятора СМИ Роскомнадзора и обнародовали более 360 000 файлов. Об этом сообщается в Twitter международной хакерской группы.

"Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", — говорится в сообщении.

Общий объем сломанной базы данных Роскомнадзора составляет 820 гигабайтов. Слив файлов Роскомназора — это одна из крупнейших утечек данных такого рода.

Хакеры говорят, что файлы разделены на два больших пакета: один на 526,9 ГБ, а другой на 290,6 ГБ. По словам хакеров, это данные многолетней работы офиса, при этом также присутствуют некоторые документы и регламенты последних дней.

Хакеры пришли к выводу, что полученные файлы исходят от Роскомнадзора в Республике Башкортостан, одной из крупнейших республик в России. Хотя некоторые материалы являются федеральными, многие из них касаются Башкортостана, но все они предлагают беспрецедентное представление о том, как работает Роскомнадзор. Документы Роскомнадзора можно скачать через торренты.

Отметим, что хакеры из Anonymous в последние дни все чаще совершают атаки на российские сайты. В понедельник им удалось атаковать государственные телеканалы и стриминговые платформы, через которые они показали зрителям, какие зверства творят российские войска в Украине.

Твит Anonymous

По информации хакеров, им удалось взломать, например, телеканал "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также платформу Wink и Ivi.

Ранее хакеры, связанные с Anonymous, взломали "Газпром" и слили данные. Хакеры из ATW утверждают, что им удалось завладеть данными проекта WellPro.