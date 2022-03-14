Російські війська підірвали боєприпаси на території Запорізької АЕС: що відомо

В "Енергоатомі" поки що не знають, чи вплинув вибух на радіаційне тло в округах. За їхньою інформацією, війська РФ і надалі планують вибухи на території станції.

Збройні сили Росії почали підривати частину боєприпасів на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі. Це сталося біля руїн згорілого навчально-тренувального центру та першого енергоблоку атомної станції. Окрім того, ворожі війська планують продовжити підривати боєприпаси. Під час вибухів усі співробітники АЕС залишили свої робочі місця. Про це повідомила компанія "Енергоатом" у Telegram.

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"Які ще теракти мають відбутися для рішучих дій міжнародних партнерів, зокрема МАГАТЕ?" — поцікавилися в "Енергоатомі".

У компанії заявили, що поки що невідомо про те, чи змінилося радіаційне тло після вибухів на території.

Крім того, на майданчику було 11 представників російської компанії "Росатом". В "Енергоатомі" заявили, що підрив боєприпасів відбувався за участю російських працівників. Також усі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном.

"Отже виходить, що "Росатом" теж бере участь у цьому тероризмі", — заявили в українській енергетичній компанії.

Нагадаємо, 14 березня в "Енергоатомі" попереджали, що російські війська планують підривати боєприпаси на території Запорізької АЕС. Ворожі війська розмістили 50 одиниць важкої техніки та велику кількість вибухівки.

Раніше, 12 березня, співробітникам ЗАЕС повідомили, що станція знаходиться у власності російської компанії "Росатом". Про це працівникам повідомили люди, які представилися чиновниками "військово-цивільної адміністрації".