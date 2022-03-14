Окупанти планують підривати боєприпаси навпроти енергоблоку Запорізької АЕС, — Енергоатом

За даними енергогенеруючої компанії, на території ЗАЕС російські військовослужбовці розмістили 50 одиниць важкої техніки та велику кількість вибухівки.

Російські військовослужбовці, які контролюють Запорізьку АЕС в Енергодарі, планують підірвати свої боєприпаси напроти енергоблоку №1. Про це інформує пресслужба Національної атомної енергогенерувальної компанії "Енергоатом".

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За даними держпідприємства, окупанти після 13:00 14 березня планують влаштувати "утилізацію" боєприпасів прямо на території Запорізької АЕС.

В "Енергоатомі" попереджають, що підірвати снаряди мають біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС, який також постраждав від обстрілу.

"Іншими словами, божевільні р*шисти збираються підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції!", — йдеться в повідомленні НАЕК.

[ + – ] Російські окупанти збираються підірвати боєприпаси біля енергоблоку Запорізької АЕС

Декількома годинами раніше "Енергоатом" повідомляв, що на території Запорізької АЕС, яку контролюють війська РФ, знаходиться 50 одиниць важкої техніки, близько 400 ворожих військовослужбовців і велика кількість вибухівки зі зброєю.

"6 енергоблоків Запорізької АЕС контролює український персонал, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал змушений узгоджувати з командиром загарбників", — стверджували в "Енергоатомі" та повідомляли, що український персонал ЗАЕС перебуває під сильним. психологічним тиском окупантів

[ + – ] Окупанти розмістили 50 одиниць важкої техніки та вибухівку на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, 10 березня пресслужба "Енергоатому" повідомляла, що російські окупанти замінували узбережжя біля Запорізької АЕС. За даними держкомпанії, загарбники також обговорюють можливість перенаправлення станцією електроенергії, що виробляється, на окуповані Росією території.

12 березня "Енергоатом" поінформував, що персоналу Запорізької АЕС повідомили, що атомна станція перебуває під контролем "Росатому".