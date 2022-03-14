Оккупанты планируют взрывать боеприпасы напротив энергоблока Запорожской АЭС, — Энергоатом

По данным энергогенерирующей компании, на территории ЗАЭС российские военнослужащие разместили 50 единиц тяжелой техники и большое количество взрывчатки.

Российские военнослужащие, которые контролируют Запорожскую АЭС в Энергодаре, планируют взорвать свои боеприпасы напротив энергоблока №1. Об этом информирует пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным госпредприятия, оккупанты после 13:00 14 марта планируют устроить "утилизацию" боеприпасов прямо на территории Запорожской АЭС.

В "Энергоатоме" предупреждают, что подрыв снарядов должны провести возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС, который также пострадал в результате обстрелов.

"Другими словами, безумные р*шисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции!", — говорится в сообщении НАЭК.

[ + – ] Российские оккупанты собираются взорвать боеприпасы возле энергоблока Запорожской АЭС

Несколькими часами ранее "Энергоатом" сообщал, что на территории Запорожской АЭС, которую контролируют войска РФ, находится 50 единиц тяжелой техники, около 400 вражеских военнослужащих и большое количество взрывчатки с оружием.

"6 энергоблоков Запорожской АЭС контролируются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков", — утверждали в "Энергоатоме" и сообщали, что украинский персонал ЗАЭС находится под сильным психологическим давлением оккупантов.

[ + – ] Оккупанты разместили 50 единиц тяжелой техники и взрывчатку на Запорожской АЭС

Напомним, 10 марта пресс-служба "Энергоатома" сообщала, что российские оккупанты заминировали побережье возле Запорожской АЭС. По данным госкомпании, захватчики также обсуждают возможность перенаправления производимой станцией электроэнергии на оккупированные Россией территории.

12 марта "Энергоатом" информировал, что персоналу Запорожской АЭС сообщили, что атомная станция находится под контролем "Росатома".