Российские войска подорвали боеприпасы на территории Запорожской АЭС: что известно

В "Энергоатоме" пока не знают, повлиял ли взрыв на радиационный фон в округах. По их информации, войска РФ и дальше планируют взрывы на территории станции

Вооруженные силы России начали подрывать часть боеприпасов на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Это произошло возле руин сгоревшего учебно-тренировочного центра и первого энергоблока атомной станции. Кроме того, вражеские войска планируют продолжить подрывать боеприпасы. Во время взрывов все сотрудники АЭС покинули свои рабочие места. Об этом сообщила компания "Энергоатом" в Telegram.

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"Какие еще теракты должны произойти для решительных действий международных партнеров, в том числе МАГАТЭ?", — поинтересовались в "Энергоатоме".

В компании заявили, что пока неизвестно о том, изменился ли радиационный фон после взрывов на территории.

Кроме того, на площадке находились 11 представителей российской компании "Росатом". В "Энергоатоме" заявили, что подрыв боеприпасов происходил с участием российских сотрудников. Также все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном.

"Значит получается, что "Росатом" тоже принимает участие в этом терроризме", — заявили в украинской энергетической компании.

Напомним, 14 марта в "Энергоатоме" предупреждали, что российские войска планируют подрывать боеприпасы на территории Запорожской АЭС. Вражеские войска разместили 50 единиц тяжелой техники и большое количество взрывчатки.

Ранее, 12 марта сотрудникам ЗАЭС сообщили, что станция находится в собственности российской компании "Росатом". Об этом работникам сообщили люди, которые представились чиновниками "военно-гражданской администрации".