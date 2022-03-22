Хакери Anonymous зламали та "злили" базу даних компанії Nestlé

Хактивісти заявили, що розмір вкрадених даних становить 10 ГБ. Це адреси е-мейлів, паролі, дані про клієнтів компанії-жертви.

Хакерська група, яка називає себе Anonymous, у Твіттері повідомила про "злив" бази даних міжнародної компанії Nestlé.

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У своєму пості хактивісти написали таке:

"Колектив Anonymous опублікував базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestlé. Витік становить 10 ГБ даних — електронна пошта, паролі, бізнес-клієнти Nestlé тощо".

Завантажити заархівовані дані можна, перейшовши за посиланням. До архіву увійшли дані понад 50 000 бізнес-клієнтів Nestle. Загальна вага даних, що витекли, становить 10 ГБ у форматі SQL.

Редактори Фокусу завантажили та розпакували архів. У теці було знайдено кілька файлів TXT. Перший з них містив список компаній, які замовляють у Nestlé продукцію для подальшого продажу. Ми навмання вибрали адресу із запропонованого списку: Long Point Dr, Fernandina. Забивши дані в Google Карти, ми дійсно виявили будинок відпочинку Amelia Club, який цілком може бути замовником продукції Nestlé.

[ + – ] Злиті дані про компанії-клієнтів Nestlé

Ось заміський клуб на карті:

[ + – ] Дані про згадану в "зливі" Amelia Club підтвердилися

А ось і його офіційний сайт — ameliaislandclub.com. Так само ми перевірили ще кілька адрес. Це завжди були або готелі, спа-комплекси, бари, продуктові магазини, або маркети, що торгують алкогольною продукцією.

У заархівованій теці зберігаються дані про платежі, паролі, частина даних про компанії, що співпрацюють зі зламаною корпорацією.

Раніше Anonymous оголосили, що зламають 40 міжнародних компаній, які досі не призупинили своєї діяльності в РФ. Хакери попередили, що дають компаніям 48 годин на те, щоб припинити співпрацю з країною-агресором, яка розв'язала війну з Україною. Нагадаємо, що до списку хактивісти включили такі відомі компанії як Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG, Cloudflare, Citrix Systems.

Раніше ми повідомляли, що Anonymous зламали сайт російської держкорпорації Росатом і надали відкритий доступ до деяких даних.