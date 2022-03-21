Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які продовжують співпрацювати з РФ

Хактивісти дали 48 годин на те, щоб закордонні компанії залишили РФ та закликали їх припинити сприяти фінансуванню війни.

Хакерське угруповання Anonymous повідомило у Twitter, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести бізнес на території РФ, стануть їхніми "мішенями".

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Хактивісти запостили файл із логотипами 41 компанії, які продовжують працювати в РФ. Ілюстрацію вони підписали так:

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню!"

Судячи з усього, хакери загрожують атакувати вебресурси цих компаній, серед яких такі гіганти, як Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG та ін.

Серед інших, журналісти Фокусу помітили логотип американської компанії Cloudflare, яка не лише забезпечує доставку контенту користувачам на тій чи іншій території, але й забезпечує захист від DDoS-атак і захист DNS-серверів, де зберігаються IP-адреси найрізноманітніших сайтів. Нагадаємо, що кілька компаній, які надають програмно-апаратні продукти для захисту від ДДОС-атак, пішли з російського ринку. Першою з РФ припинила співпрацю Netscout.

У списку є і американська Citrix Systems, яка займається створенням VR-продуктів, комп'ютерних мереж, хмарних сховищ, гіпервізору Xen.

Раніше ми повідомляли про те, що Anonymous атакували сайт Росатому, вкрали дані та злили їх у мережу. Також хакери взяли відповідальність за злом Роснефти та НДІ, що працює на Роскосмос.

Зазначимо, що станом на 4 березня 2022 року понад 30 технологічних компаній згорнули або призупинили свій бізнес у Росії.