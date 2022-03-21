Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ

Хактивисты дали 48 часов на то, чтобы зарубежные компании покинули РФ и призвали их прекратить способствовать финансированию войны.

Хакерская группировка Anonymous сообщила в Twitter, что те международные компании, которые продолжают вести бизнес на территории РФ, окажутся их "мишенями".

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Хактивисты запостили файл с логотипами 41 компании, продолжающими работать в РФ. Иллюстрацию они подписали так:

"Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивающие налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью!".

Суда по всему, хакеры угрожают атаковать веб-ресурсы данных компаний, среди которых такие гиганты, как Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG и др.

Среди прочих, журналисты Фокуса заметили логотип американской компании Cloudflare, которая предоставляет не только доставку контента пользователям на той или иной территории, но и обеспечивает защиту от DDoS-атак и защиту DNS-серверов, где хранятся IP-адреса самых разных сайтов. Напомним, что несколько компаний, предоставляющий программно-аппаратные продукты для защиты от ДДОС-атак, ушли с российского рынка. Первой с РФ прекратила сотрудничество Netscout.

В списке есть и американская Citrix Systems, занимающаяся созданием VR-продуктов, компьютерных сетей, облачных хранилищ, гипервизора Xen.

Ранее мы сообщали о том, что Anonymous атаковали сайт Росатома, украли данные и слили их в Сеть. Также хакеры взяли ответственность за взлом Роснефти и НИИ, работающего на Роскосмос.

Отметим, что по состоянию на 4 марта 2022 года более 30 технологических компаний свернули или приостановили свой бизнес в России.