Хакери Anonymous зламали Центробанк РФ і злили дані в мережу

Опубліковані дані хакери обіцяють продублювати, якщо влада РФ видалить їх або обмежить до них доступ.

Хакери Anonymous опублікували 28 Гб даних зламаного на день раніше російського Центробанку. Повідомлення про це вони опублікували у своєму Twitter.

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Опубліковані хакерами дані містять кореспондентські рахунки, контракти та програми, що зберігалися на серверах Центрального банку Росії.

"Ми розповсюджуємо ці дані в різних місцях в інтернеті. Якщо зазначені посилання зазнають цензури, ми надамо нові", — сказано в повідомленні хакерів.

Хактивісти у твіті розмістили кілька посилань, перейшовши за якими, можна знайти папки з розсортованими даними та завантажити їх у вигляді архіву ZIP.

Фокус повідомляв, що група хакерів Anonymous повідомила про злом Центробанку та Пенсійного фонду РФ 24 березня 2022 року. Зломщики отримали своє розпорядження велику кількість документів із багатьох областей Росії, зокрема з Московської області. Загалом зламані дані містили 35 тисяч файлів.

До цього група Anonymous погрожувала 40 компаніям зломом, якщо ті не покинуть найближчим часом Росію, яка веде війну проти України. Зокрема, колектив Anonymous зламав і опублікував дані харчової компанії Nestlé.