Anonymous заявили про злом Центробанку та Пенсійного фонду РФ: готується "злив" даних

Отримано секретні документи та дані з багатьох регіонів Росії, враховуючи Московську область, стверджують кіберактивісти.

Хакерське угруповання Anonymous зламало базу даних Центрального банку Росії і готується викласти її у відкритий доступ. Про це в Twitter написала спільнота Anonymous TV уночі 24 березня.

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Стверджується, що хакери отримали понад 35 тисяч файлів із секретними документами Центробанку, які планують опублікувати за дві доби. Користувач The Black Rabbit World, який називає себе учасником Anonymous, розмістив на своїй сторінці кілька фото паперових документів.

Один із них є аудиторським висновком про бухгалтерську діяльність від 4 травня 2011 року. Інший документ стосується аудиту в ТОВ "Юкіс Консалтінг", який провели у квітні 2010 року.

Інший учасник Anonymous 22 березня заявив у Twitter про злом Пенсійного фонду Росії. За його словами, хакерам вдалося оволодіти даними із серверів і резервними копіями з багатьох регіонів країни, враховуючи Московську, Амурську, Смоленську, Псковську, Калінінградську області, а також республік Тува, Алтай та Бурятія. Як доказ хакер опублікував скріншоти з отриманими записами. Варто зазначити, що зараз сайт Пенсійного фонду РФ не працює.

"Атаки триватимуть доти, доки в Україні будуть жертви серед цивільного населення", — наголосив автор.

Раніше хакери Anonymous зламали й опублікували базу даних компанії Nestlé, їх загальний обсяг склав 10 ГБ. У розпорядженні угруповання опинилися адреси електронної пошти, паролі, інформація про понад 50 тисяч клієнтів тощо.

21 березня Anonymous пригрозили зламати 40 компаній, які не припинили співпрацю з РФ. Серед нових цілей хакерів були великі організації, такі як Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG і навіть Cloudflare. Остання забезпечує захист серверів від кібератак.

18 березня Anonymous зламали камери відеоспостереження в Росії. Вони запустили прямі трансляції зі шкіл, офісів, ресторанів та інших закладів, а поверх зображення розмістили текст зі звинуваченням президента РФ Володимира Путіна в убивстві українців.