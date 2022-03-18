Хакери Anonymous зламали камери відеоспостереження в Росії — Білорусь на черзі

Спільнота запустила на спеціальному сайті трансляції з ресторанів, офісів, шкіл та інших російських установ.

Хакерська група Anonymous повідомила у Twitter про злом десятків камер відеоспостереження на території Росії. Доступ до відео можна отримати через спеціальний сайт під назвою Behind Enemy Lines ("В тилу ворога").

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На сайті розмістили плеєри для трансляції відео з 86 камер, встановлених у різних компаніях, офісах, ресторанах, школах і на вулицях. Є також розділ "Вдома", який самі хакери згодом закрили "з поваги до приватності цивільних у Росії".

Фокус перевірив сайт і виявив, що наразі деякі трансляції не працюють, імовірно, власники вимкнули камери, але інші продовжують працювати. Як пише "Хабр", російським користувачам узагалі заблокували доступ до вебресурсу, проте вони можуть увійти через браузер Tor.

"Суть цього витоку інформації полягає в тому, щоб розповсюдити інформацію серед росіян і потенційно (хоча малоймовірно) використовувати ці камери для розвідки. Оскільки більшість цих камер розташовані всередині Росії (а деякі поблизу прикордонних міст України), це переважно великий антипропагандистський рух. Також ми працюємо над доступом до камер у Білорусі, Україні та ближче до точок конфлікту України та Росії, які будуть повністю використовуватися для розвідки українськими військовими. Ці дані (dump) скоро будуть доступні. якщо ви росіянин, ми просто хочемо, щоб ви знали, що вам промивають мізки державною пропагандою, а Кремль і Путін вам брешуть", — зазначили хакери на своєму сайті.

Вони також закликали росіян організовувати протести, влаштовувати технічні диверсії уряду РФ, розповсюджувати інформацію про війну серед друзів і близьких, а також збирати інформацію для української розвідки. Anonymous наголошує, що мільйони жителів Росії не знають правди про події в Україні.

Видання Motherboard (Vice) проаналізувала зображення з камер і визначила, що, як мінімум, деякі з них розташовані в Росії. На одному з каналів журналісти помітили вивіску з написом "Щасливого Великодня" російською мовою — це передбачає, що відео транслювалося в прямому ефірі або було записано приблизно в цей же час року. На трансляції з іншої камери впізнали місце в Тюменській області.

Поверх зображення хакери розмістили текстові написи: "Путін убиває дітей. 352 мирні жителі України загинули. Росіяни збрехали 200RF.com. Слава Україні! Зламано Anonymous". Motherboard пише, що 200RF.com – це сайт, який публікує інформацію про російських військових в Україні.

[ + – ] Скриншот із камери спостереження, зламаної Anonymous Фото: Cкриншот

Раніше хакерська група Anonymous оголосила кібервійну Росії й атакувала російські сайти. Першими під удар потрапили державні ресурси й телеканал Russia Today.

Наприкінці лютого хакери Anonymous злили базу даних Міністерства оборони Росії. Вони виклали у відкритий доступ імена, номери телефонів, email та іншу персональну інформацію працівників відомства.

14 березня Anonymous заявила про злом підрозділу "Роснафти" в Німеччині. За словами хакерів, їм вдалося завантажити близько 20 ТБ даних із комп'ютерів співробітників, включаючи корпоративні документи.