Хакеры Anonymous взломали камеры видеонаблюдения в России - Беларусь на очереди

Сообщество запустило на специальном сайте трансляции из ресторанов, офисов, школ и других российских учреждений.

Хакерская группа Anonymous сообщила в Twitter о взломе десятков камер видеонаблюдения на территории России. Доступ к видео можно получить через специальный сайт под названием Behind Enemy Lines (В тылу врага).

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На сайте разместили плееры для трансляции видео с 86 камер, установленных в различных компаниях, офисах, ресторанах, школах и на улицах. Есть также раздел "Дома", который сами хакеры спустя некоторое время закрыли "из уважения к приватности гражданских в России".

Фокус проверил сайт и обнаружил, что в настоящее время некоторые трансляции не работают, вероятно, владельцы отключили камеры, но другие продолжают работать. Как пишет "Хабр", российским пользователям и вовсе заблокировали доступ к веб-ресурсу, однако они могут войти через браузер Tor.

"Суть этой утечки информации состоит исключительно в том, чтобы распространить информацию среди россиян и потенциально (хотя маловероятно) использовать эти камеры для разведки. Поскольку большинство этих камер находятся внутри России (а некоторые вблизи пограничных городов Украины), это в основном большое антипропагандистское движение. Также мы работаем над доступом к камерам в Беларуси, Украине и ближе к точкам конфликта Украины и России, которые будут полностью использоваться для разведки украинскими военными. Эти данные(dump) скоро будут доступны. Если вы россиянин, мы просто хотим, чтобы вы знали, что вам промывают мозги государственной пропагандой, а Кремль и Путин вам врут", — отметили хакеры на своем сайте.

Они также призвали россиян организовывать протесты, устраивать технические диверсии правительству РФ, распространять информацию о войне среди друзей и близких, а также собирать информацию для украинской разведки. Anonymous подчеркивает, что миллионы жителей России не знают правду о событиях в Украине.

Издание Motherboard (Vice) проанализировала изображения с камер и определила, что как минимум некоторые из них находятся в России. На одном из каналов журналисты заметили вывеску с надписью "Счастливой Пасхи" на русском языке — это предполагает, что видео транслировалось в прямом эфире либо было записано примерно в это же время года. На трансляции с другой камеры узнали место в Тюменской области.

Поверх изображения хакеры разместили текстовые надписи: "Путин убивает детей. 352 мирных жителя Украины погибли. Россияне солгали 200RF.com. Слава Украине! Взломано Anonymous". Motherboard пишет, что 200RF.com — это сайт, который публикует информацию о российских военных в Украине.

[ + – ] Скриншот с камеры наблюдения, взломанной Anonymous Фото: Cкриншот

Ранее хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и атаковала российские сайты. Первыми под удар попали государственные ресурсы и телеканал Russia Today.

В конце февраля хакеры Anonymous слили базу данных Министерства обороны России. Они выложили в открытый доступ имена, номера телефонов, email и другую персональную информацию сотрудников ведомства.

14 марта Anonymous заявила о взломе подразделения "Роснефти" в Германии. По словам хакеров, им удалось скачать около 20 ТБ данных с компьютеров сотрудников, включая корпоративные документы.