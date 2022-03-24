Anonymous заявили о взломе Центробанка и Пенсионного фонда РФ: готовится "слив" данных

Получены секретные документы и данные из многих регионов России, включая Московскую область, утверждают киберактивисты.

Хакерская группировка Anonymous взломала базу данных Центрального банка России и готовится выложить ее в открытый доступ. Об этом в Twitter написало сообщество Anonymous TV ночью 24 марта.

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Утверждается, что хакеры получили более 35 тысяч файлов с секретными документами Центробанка, которые планируют опубликовать через двое суток. Пользователь The Black Rabbit World, называющий себя участником Anonymous, разместил на своей странице несколько фотографий бумажных документов.

Одно из них является аудиторским заключением о бухгалтерской деятельности от 4 мая 2011 года. Другой документ касается аудита в ООО "Юкис Консалтинг", который провели в апреле 2010 года.

Другой участник Anonymous 22 марта заявил в Twitter о взломе Пенсионного фонда России. По его словам, хакерам удалось завладеть данными с серверов и резервными копиями из многих регионов страны, включая Московскую, Амурскую, Смоленскую, Псковскую, Калининградскую области, а также республик Тува, Алтай и Бурятия. В качестве доказательства хакер опубликовал скриншоты с полученными записями. Стоит отметить, что в настоящее время сайт Пенсионного фонда РФ не работает.

"Атаки продолжатся до тех пор, пока в Украине будут жертвы среди гражданского населения", — подчеркнул автор.

Ранее хакеры Anonymous взломали и опубликовали базу данных компании Nestlé, их общий объем составил 10 ГБ. В распоряжении группировки оказались адреса электронной почты, пароли, информация о более 50 тысячах клиентов и тому подобное.

21 марта Anonymous пригрозили взломать 40 компаний, которые не прекратили сотрудничество с РФ. Среди новых целей хакеров оказались крупные организации, такие как Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG и даже Cloudflare. Последняя предоставляет защиту серверов от кибератак.

18 марта Anonymous взломали камеры видеонаблюдения в России. Они запустили прямые трансляции из школ, офисов, ресторанов и других учреждений, а поверх изображения разместили текст с обвинением президента РФ Владимира Путина в убийстве жителей Украины.