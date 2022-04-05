Хакери "злили" дані найбільшої російської медіакорпорації ВДТРК: чим це загрожує РФ

У мережі розмістили понад 900 тисяч корпоративних листів, у яких пропагандисти обговорювали свою роботу та міжнародні санкції.

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Хакерська група Network Battalion 65′ (NB65) зламала вебресурси Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Росії (ВДТРК) – найбільшої державної медіакорпорації країни. Дані опублікували на сайті DDoSecrets.

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На сторінці розміщено посилання на завантаження великої бази загальним обсягом 786,2 ГБ. За словами хактивістів, вона включає близько 4 тисяч корпоративних файлів і близько 900 тисяч електронних листів, що збереглися за 20 років роботи медіакомпанії.

Як заявили представники NB65 у коментарі Daily Dot, вони зламали ВДТРК через вторгнення Росії в Україну. Вони додали, що продовжать завдавати збитків компаніям, пов'язаним із російським урядом, доки ЗС РФ не покинуть окуповані українські території.

У Daily Dot перевірили "злиті" дані та виявили, що листи взяли з близько 250 електронних поштових скриньок, ранні з них датуються 2000 роком, але є й свіжі, відправлені в березні 2022-го. У них обговорюють різні теми: від робочих питань до міжнародних санкцій проти Росії.

"Чим довше продовжуватиметься російська агресія, тим довше ми продовжуватимемо атакувати компанії й інтернет-технології по всій країні", — стверджує угруповання.

ВДТРК заснована в 1990 році та зараз керує п'ятьма національними телеканалами, двома міжнародними мережами, п'ятьма радіостанціями, понад 80 регіональними телерадіокомпаніями, інформаційним агентством "Росія Сьогодні", якому підпорядковуються Sputnik, "РІА Новини" й інші. Російський уряд вважає корпорацію "важливим елементом для безпеки держави".

На сайті DDoSecrets пишуть, що, за словами колишніх співробітників ВДТРК, Кремль диктував журналістам, як висвітлювати новини, а також як вигадувати наративи для дискредитації України. Крім того, редактори за вказівкою чиновників вносили в "чорний список" експертів, які не поділяли позицію чинної влади.

Співзасновниця DDoSecrets Емма Бест розповіла Daily Dot, що після нападу росіян на Україну на сайті фіксується безпрецедентна кількість "злитих" даних із Росії. При цьому кількість витоків із лютого 2022 року вже переважує всі витоки інформації російської сторони до початку вторгнення. Хакерські атаки відбуваються настільки часто, що МЗС РФ пообіцяло розкрити та покарати будь-кого, хто займається "кіберагресією".

Антон Ширіков, кандидат політичних наук Вісконсинського університету в Медісоні, який вивчає російські ЗМІ, стверджує, що сплески хактивізму можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти внутрішню роботу державної пропаганди країни.

"Нам представилася можливість знайти будь-які дані, які матимуть значення для західної розвідки або для людей в уряді, які впроваджують санкції. Можливо, українці також могли б використати якусь частину злитої інформації у своїй інформаційній війні. Я не думаю, що є великий потенціал безпосередньо впливати на те, що відбувається в Росії, через такі зломи, тому що російські ЗМІ зараз дуже цензуровані", — пояснив учений.

Раніше хакери зламали камери відеоспостереження в Росії. Вони не лише дозволили всьому світу спостерігати за тим, що відбувається в різних російських установах, а й залишили послання про злочини Володимира Путіна.

Писали також, що хакери Anonymous зламали Центробанк РФ і "злили" дані, що містять кореспондентські рахунки, контракти та програми з його серверів. Вони також пообіцяли викласти файли, якщо їх раптом видалять.

1 квітня стало відомо, що Anonymous зламали компанію Marathon Group зятя Сергія Лаврова — Олександра Винокурова, щодо якого ЄС запровадив персональні санкції. Європейська влада вважає, що бізнесмен входить до найближчого оточення Путіна, а його діяльність допомагає фінансувати дії російського уряду.