Хакери Anonymous зламали компанію зятя Сергія Лаврова та "злили" дані

Бізнесмен Олександр Винокуров потрапив під санкції ЄС як наближений до Володимира Путіна і спонсор російського уряду.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хакерське угруповання Anonymous заявило про злам компанії Marathon Group, яка належить зятю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Олександру Винокурову. Про це вона оголосила у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно з повідомленням, внаслідок кібератаки хакерам вдалося заволодіти 62 тис. електронних листів Marathon Group — багатопрофільною інвестиційною компанією, яка вкладає гроші в багато російських підприємств. Загальний обсяг "злитих" даних склав 51,9 Гб, посилання на їх завантаження розміщено на сайті DDO Secrets.

Президент Marathon Group є російський бізнесмен Олександр Винокуров. 9 березня Європейський Союз ввів проти нього персональні санкції через те, що він "бере участь у секторах економіки, що забезпечують суттєве джерело доходів для Уряду РФ". За інформацією Financial Times, особи, які потрапили під нові санкції ЄС, були на зустрічі в Кремлі 24 лютого, в день початку вторгнення в Україну, через що європейська влада додала їх до найближчого кола Путіна.

Олександр Винокуров є найбільшим акціонером мережі російських магазинів "Магніт". У 2018 році Marathon Group купила в банку ВТБ 11,82% акцій компанії, які тоді оцінювали в 62,5 млрд руб., або приблизно $2,4 млрд. У листопаді 2021 року ВТБ продав інвестиційній фірмі Винокурова ще 12,88% акцій "Магніту", зараз пакет Marathon Group складає 29,75% акцій. Згідно з даними сайту Investing, у "Магніту" в обігу знаходяться 97,928 млн акцій вартістю близько 4,3 тис. рублів. Так частка Marathon Group коштує приблизно 125 млрд рублів.

Крім того, Олександр Винокуров є співвласником ТОВ "Бентус-Лабораторії" (бренд Sanitelle), Fix Price та ТОВ "Деметра-Холдинг" (сільськогосподарська галузь). Очолює в Російському союзі промисловців та підприємців комісію з торгівлі та споживчого ринку.

Олександр Винокуров одружений із дочкою міністра Сергія Лаврова — Катериною. Батько бізнесмена Семен Винокуров очолював АТ "Столичні аптеки", його вважають одним з найбільших гравців фармацевтичного ринку Росії.

Раніше Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися олігарха Романа Абрамовича, гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста, компаній "Газпром нафту", "Роснефть", "Камаз", а також багатьох інших.

Писали також, що наприкінці березня хакери Anonymous зламали Центробанк РФ і "злили" дані до мережі. В їхньому розпорядженні опинилися документи, банківські рахунки та контракти, які зберігали на скомпрометованих серверах.