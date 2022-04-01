Хакеры Anonymous взломали компанию зятя Сергея Лаврова и "слили" данные

Бизнесмен Александр Винокуров попал под санкции ЕС как приближенный Владимира Путина и спонсор российского правительства.

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Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе компании Marathon Group, которая принадлежит зятю министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Александру Винокурову. Об этом она объявила в Twitter.

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Согласно сообщению, в результате кибератаки хакерам удалось завладеть 62 тыс. электронных писем Marathon Group — многопрофильной инвестиционной компании, которая вкладывает деньги во многие российские предприятия. Общий объем "слитых" данных составил 51,9 Гб, ссылка на их скачивание размещена на сайте DDO Secrets.

Президентом Marathon Group является российский бизнесмен Александр Винокуров. 9 марта Европейский Союз ввел против него персональные санкции из-за того, что он "участвует в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для Правительства РФ". По информации Finanсial Times, лица, попавшие под новые санкции ЕС, были на встрече в Кремле 24 февраля, в день начала вторжения в Украину, из-за чего европейские власти отнесли их к ближайшему кругу Путина.

Александр Винокуров является крупнейшим акционером сети российских магазинов "Магнит". В 2018 года Marathon Group купила у банка ВТБ 11,82% акций компании, которые на тот момент оценивались в 62,5 млрд руб., или примерно $2,4 млрд. В ноябре 2021 года ВТБ продал инвестиционной фирме Винокурова еще 12,88% акций "Магнита", сейчас пакет Marathon Group составляет 29,75% акций. Согласно данным сайта Investing, у "Магнита" в обращении находятся 97,928 млн акций стоимостью около 4,3 тыс. рублей. Таким образом, доля Marathon Group стоит примерно 125 млрд рублей.

Кроме того, Александр Винокуров является совладельцем ООО "Бентус-Лаборатории" (бренд Sanitelle), Fix Price и ООО "Деметра-Холдинг" (сельскохозяйственная отрасль). Возглавляет в Российском союзе промышленников и предпринимателей комиссию по торговле и потребительскому рынку.

[ + – ] Дочь Сергея Лаврова - Екатерина (по мужу Винокурова)

Александр Винокуров женат на дочери министра Сергея Лаврова — Екатерине.

Отец бизнесмена, Семен Винокуров, возглавлял АО "Столичные аптеки" и считается одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка России.

Ранее Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Ограничения коснулись олигарха Романа Абрамовича, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, компаний "Газпром нефть", "Роснефть", "Камаз", а также многих других.

Писали также, что в конце марта хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ и "слили" данные в Сеть. В их распоряжении оказались документы, банковские счета и контракты, которые хранились на скомпрометированных серверах.