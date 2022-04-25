Anonymous взломали переписку российских корпораций "Газпром" и "Башнефть"

В распоряжение хакеров попали письма таможенного брокера — компании АЛЕТ, который работает с крупными корпорациями из РФ.

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Хакерское движение Anonymous объявило о взломе электронной почты российского таможенного брокера АЛЕТ, в которой хранилась переписка компании с экспортерами угля, нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного газа. Об этом сообщается на сайте хакерского проекта DDoSecrets.

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В результате кибератаки хакерам удалось завладеть более 1 млн электронных писем объемом 1,1 ТБ. Согласно информации, предоставленной хактивистами, с 2011 года АЛЕТ сотрудничала с более чем 400 компаниями и подала 119 000 таможенных деклараций. У брокера есть рекомендации от российских топливных гигантов "Газпром", "Газпром нефть" и "Башнефть".

"Примерно 75% бизнеса ALET приходится на нефтепродукты, 10% на нефть и 9% на углеводородные продукты", — говорится в сообщении.

Помимо этого Anonymous анонсировала, что в ближайшие дни выложит в открытый доступ еще больше данных, принадлежащих российским организациям и компаниям.

Напомним, ранее хакер, причисляющий себя к движению Anonymous, взломал электронную почту российской строительной компании "Главное управление обустройства войск и гражданского строительства" (ГУОВ и ГС), которая принадлежит Министерству обороны РФ и выполняет для него заказы по строительству военных объектов.

Также мы писали о том, как Anonymous взломали две российские компании, которые обслуживают предприятия энергетических гигантов "Роснефть" и "Газпром".