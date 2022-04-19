Anonymous выложили в сеть 15,6 тысяч писем строительной компании Минобороны РФ (фото)

Предприятие занимается возведением гарнизонов, военных городов и аэродромов. Также на ее счету храм Вооруженных сил РФ в Московской области.

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Хакер с ником Porteur, причисляющий себя к движению Anonymous, взломал электронную почту российской строительной компании "Главное управление обустройства войск и гражданского строительства" (ГУОВ и ГС), которая принадлежит Министерству обороны РФ и выполняет заказы для этого ведомства. Об этом сообщается на сайте хакерского проекта DDoSecrets.

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В результате взлома почты в открытый доступ попало 15 600 писем объемом 9,5 гигабайт — самые ранние из них датированы 25 октября, а самые поздние 13 апреля.

"ГУОВ и ГС полностью принадлежит Министерству обороны России через АО "Гарнизон" (ранее "Оборонсервис") и АО "ГУОВ/ГУОВ, Главное управление размещения войск" с долей 49% и 51% соответственно", — говорится в сообщении на сайте.

Также в карточке этого взлома указано, что ГУОВ и ГС было основано 21 сентября 2020 года, компания работает над проектами в интересах Минобороны России.

На сайте самой компании говорится, что ее специалисты построили более 200 гарнизонов, 4 стотысячных военных города, 20 гражданских и военных аэродромов, а также 300 ракетных комплексов и более 10 систем контроля космического пространства.

Также на счету ГУОВ и ГС строительство Главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области.

Напомним, недавно Anonymous взломали две российские компании, которые обслуживают предприятия энергетических гигантов "Роснефть" и "Газпром".

Также мы писали о том, что на сайте синодального отдела Русской православной церкви по церковной благотворительности и социальному служению в результате деятельности хакеров появилась публикация, осуждающая войну в Украине и политику патриарха Кирилла.